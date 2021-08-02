Польская PGNiG попытается заблокировать сертификацию оператора "Северного потока-2"

Польская нефтегазовая корпорация PGNiG SA и ее дочерняя компания PGNiG Supply&Trading (PST) обратились к регулятору Германии с просьбой присоединиться к процедуре сертификации, инициированной по запросу Nord Stream 2 AG, владельца газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает пресс-служба польской корпорации, в ходе разбирательства Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) при участии Еврокомиссии должно решить, сможет ли Nord Stream 2 AG выступать оператором своего газопровода.

PGNiG считает, что Nord Stream 2 AG не может быть сертифицирована в качестве оператора газопровода.

"На наш взгляд, нет никаких юридических оснований для выдачи швейцарской компании "Газпрома" сертификации оператора, а значит, и для запуска газопровода. Заявка Nord Stream 2 AG должна быть отклонена по формальным и существенным причинам. На карту поставлены безопасность поставок и надлежащее функционирование энергетического рынка ЕС", – заявил глава правления PGNiG Павел Маевски.

Он напомнил, что по мнению Еврокомиссии, газопровод также не соответствует целям Энергетического союза и может еще больше укрепить позиции одного поставщика.

Nord Stream 2 AG в июне 2021 года подала заявку на сертификацию по так называемой модели Независимого оператора передачи (ITO). Сертификация в модели ITO позволяет оператору работать, несмотря на отсутствие полного разделения собственности с компанией-владельцем, занимающейся добычей и поставкой природного газа, в данном случае – с "Газпромом".

PGNiG напоминает, что такое разделение является одним из основных принципов Третьего энергетического пакета, и его цель – обеспечить равные и прозрачные правила конкуренции на газовом рынке Европейского Союза. Однако получение сертификации по модели ITO предусмотрено только для транспортных систем, существующих по состоянию на 23 мая 2019 года, а газопровод "Северный поток-2" на тот момент даже не был построен.

Кроме того, польская корпорация указывает, что компания Nord Stream 2 AG, зарегистрированная в Швейцарии, не соответствует основному критерию присуждения сертификата. Согласно газовой директиве, только компания из государства-члена ЕС может быть сертифицированным оператором системы передачи. При этом она должна соответствовать четко определенным критериям с точки зрения корпоративной структуры, которой Nord Stream 2 AG не соответствует.

PGNiG также отмечает, что Nord Stream 2 AG пытается через суд вывести газопровод "Северный поток-2" из-под необходимости полного применения законодательства Евросоюза. Вердикт в этом деле должен быть вынесен 25 августа Высшим национальным судом Германии в Дюссельдорфе.

"Nord Stream 2 AG не желает соблюдать общие принципы третьего энергопакета, цель которого – гарантировать конкуренцию и равные условия для всех участников рынка. В частности, владелец "Северного потока-2" хочет избежать применения законов о разделении, доступа третьих лиц к инфраструктуре и прозрачным тарифам, учитывающим стоимость всего трубопровода. Важным обстоятельством является также негативное влияние газопровода NS2 на энергетическую безопасность ЕС и отдельных государств-членов. Эти аргументы должны быть услышаны, поэтому PGNiG решила присоединиться к процедуре сертификации, проводимой BNetzA, и уведомить Европейскую Комиссию о своей позиции", – подчеркнул Павел Маевски.

Как сообщалось, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.