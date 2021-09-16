Минэнерго Литвы опасается газового кризиса в Европе из-за действий России

Рост потребления газа в Азии и сокращение поставок российского газа в европейском направлении могут спровоцировать газовый кризис в Европе.

Об этом заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, передает Интерфакс-Украина.

"Газовый кризис возможен. Но я надеюсь, что Еврокомиссия вместе со странами-членами (ЕС) решит этот вопрос, и у нас не будет того, что было более 10 лет назад, когда в Европе были возможны сбои, а во многих странах даже в середине зимы не было газа", - сказал Крейвис.

Он напомнил, что большая часть грузов сжиженного природного газа (СПГ) сейчас идет в Азию. Еще одна причина снижения объемов газа в Европе, по словам министра, попытки России как можно скорее запустить второй газопровод по дну Балтийского моря в Германию.

"С тем, чтобы повлиять и оказать давление на государства-члены ЕС, и, прежде всего на Германию, чтобы ускорить запуск "Северного потока-2", Россия замедлила поставки газа, и хранилища в Италии и Германии пусты, что также влияет на цены на газ", - утверждает Крейвис.

Он отметил, что высокие цены на газ являются одним из факторов, которые повышают цены и на рынке электроэнергии.

Как сообщалось, ранее российский "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2". По данным СМИ, компания планирует начать поставки газа по новому трубопроводу в Европу с 1 октября, хотя вопросы с его сертификацией до сих пор не решены.

2 сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне текущего года. При этом глава "Газпрома" уточнил, что это не приведет к увеличению общего объема поставок российского газа в Европу.

Ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.