Итоги недели: Закон об олигархах, "желтый" карантин и увольнения в "Нафтогазе"

Главные новости за неделю 20 - 24 сентября.

ФИНАНСЫ

Миссия МВФ начала работу в Украине

Виртуальная миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине 21 сентября. По итогам ее работы премьер-министр Денис Шмыгаль надеется договориться о выделении Украине второго транша по программе stand-by на $750 млн.

Минфин направит $1,4 миллиарда от МВФ на выплату долгов

Министерство финансов уже конвертировало в доллары и евро 1 млрд специальных прав заимствования (СПЗ) из 1,9 млрд СПЗ, полученных в августе от МВФ, для погашения евробондов на $1 млрд и других выплат, подтвердил министр Сергей Марченко.

Минфин продолжил повышать ставки по гривневым облигациям

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) увеличило объем привлеченных средств до 5 млрд грн, преимущественно, благодаря размещению валютных облигаций. При этом министерство продолжило повышать ставки по гривневым ОВГЗ.

Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке до $22,5 миллиона за неделю

Национальный банк за период с 20 по 24 сентября выкупил на межбанковском рынке $22,5 млн, при этом регулятор не продавал валюту. Тем временем официальный курс гривни снизился с 26,7028 грн/$ в начале недели до 26,6422 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 24 сентября.

Британский суд отказался рассматривать иск Фонда гарантирования к Жеваго на $580 миллионов

Высокий суд Англии и Уэльса решил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска Фонда гарантирования вкладов против экс-владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго на сумму $582,5 млн. Теперь Фонд будет вынужден покрыть судебные расходы бизнесмена.

МАКРОЭКОНОМИКА

Госстат улучшил оценку роста ВВП во втором квартале до 5,7%

Госстат улучшил оценку роста реального ВВП Украины во втором квартале до 5,7%, тогда как по предварительным данным он оценивался в 5,4%. При этом оценка спада ВВП по сравнению с предыдущим кварталом улучшена с 0,8% до 0,7%.

Рост промышленного производства ускорился в августе до 0,6%

Рост промышленного производства в августе 2021 года в годовом выражении ускорился до 0,6% с 0,2% в предыдущем месяце, подсчитал Госстат. В то же время с начала года рост промпроизводства замедлился до 1,7% с 1,8% по итогам первых семи месяцев и 2,1% по итогам первого полугодия.

ВЛАСТЬ

Кабмин продлил карантин до конца года, в Украине введена "желтая" зона

Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 декабря 2021 года, смягчив ограничения для вакцинированных коллективов и граждан.. В свою очетедь Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила с 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности на территории всей Украины.

Согласно предварительно действующим правилам, с этой даты должны были прекратить работу все учебные заведения с уровнем вакцинации персонала менее 80%, однако в последний момент Кабмин отменил это требование для детсадов и младших школьных классов.

Рада приняла закон об олигархах с ошибками

Верховная Рада приняла во втором чтении так называемый закон "об олигархах", на принятии которого настаивал Офис президента Владимира Зеленского. Однако после голосования оказалось, что в документе были учтены взаимоисключающие правки, для решения этой коллизии может потребоваться дополнительное голосование.

Накануне голосования неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. В Офисе Зеленского связали происшествие с попыткой сорвать принятие закона, хотя, по данным СМИ, именно Шефир был основным переговорщиком ОП с олигархами.

Рада отложила рассмотрение законопроекта о повышении налоговых поступлений

Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта №5600 "О сбалансированности бюджетных поступлений", т.н. "ресурсного законопроекта" правительства для подготовки к его голосованию по спецпроцедуре, без рассмотрения всех более 11 тысяч поправок.

Тем временем Минфин снизил оценку дополнительных поступлений в госбюджет после его принятия до 25-35 млрд грн в 2022 году, тогда как изначально планировалось получить 50-60 млрд грн.

Рада отложила ликвидацию налоговой милиции еще на два месяца

Верховная Рада продлила сроки начала работы Бюро экономической безопасности (БЭБ) и ликвидации Госфискальной службы (курирует работу налоговой милиции) еще на два месяца. Ранее назначенный главой БЭБ руководитель налоговой милиции Вадим Мельник признавал, что запустить новый орган вовремя не успеют.

Рада приняла закон о государственной поддержке для фермеров

Закон призван установить государственную поддержку для фермеров через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств, а также уточнить состав земель таких хозяйств.

Рада одобрила увеличение расходов бюджета на ремонт дорог еще на 15 миллиардов

Верховная Рада приняла в первом чтении инициированный фракцией "Слуга народа" законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2021 год, которым дополнительно предлагается направить 15 млрд грн на ремонт дорог и 12 млрд грн – на выплату жилищных субсидий.

ЭНЕРГЕТИКА

Иностранные топ-менеджеры уволились из "Нафтогаза"

Вслед за независимыми членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в отставку ушли члены правления компании Отто Ватерландер (главный исполнительный директор по трансформации) и Петер ван Дрил (финансовый директор). В самой компании эту информацию пока не комментируют.

Топ-менеджеры "Нафтогаза" поспорили о себестоимости добычи газа

Перед уходом в отставку главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер заявил, что себестоимость добычи одного кубометра газа на месторождениях госкомпании составляет в среднем 1 гривню. В свою очередь в правлении "Нафтогаза" эту информацию отрицают, обещая опубликовать точные данные позднее.

При этом в феврале на должности и.о. министра энергетики нынешний глава "Нафтогаза" Юрий Витренко оценивал себестоимость добычи газа компании в около 2,6 грн за кубометр.

"Газпром" вновь отказался от дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, вызвав рост цен в Европе

"Газпром" вновь отказался бронировать дополнительные мощности для тразита газа в Европу через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа".

После этого спотовые цены на газ в Европе вновь превысили $900 за тысячу кубометров.

ТРАНСПОРТ

"Укрзализныця" осталась без наблюдательного совета

Кабинет министров отказался продлевать полномочия членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Шевки Аджунера, Андреаса Матье, Сергея Лещенко и Олега Журавлева, поэтому их полномочия были прекращены с 21 сентября.

Министерство инфраструктуры уже подало в Кабмин кандидатуры на должности новых членов набсовета от государства, в том числе предложило переназначить в набсовет бывшего нардепа от БПП и блогера Сергея Лещенко.

Миниэкономики снизило предельные цены на бензин на конец сентября

Минэкономики обновило данные, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС. По сравнению со второй декадой сентября максимальная цена на бензин снизилась на 44 копейки – до 31,17 грн/л, а на дизтопливо – выросла на 27 копеек, до 29,59 грн/л.

Крупнейшие сети АЗС уже отреагировали на это решение ростом цен на "непремиальные" сорта дизтоплива и снижением – на бензин.

В Минэнерго признали проблему с нехваткой вагонов для доставки угля на склады ТЭС

"Укрзализныця" систематически не выполняет заявки угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик на перевозку угля на склады ТЭС и ТЭЦ, заявили в Минэнерго. Тем временем запасы угля на скадах электростанций вновь начали снижаться и отстают от плановых более чем в 2,5 раза.

КОРПОРАЦИИ

"Турбоатом" официально сменил название

Новое название АО "Турбоатом" – акционерное общество "Украинские энергетические машины". Соответствующие изменения уже внесены в государственный реестр юрлиц. Смена названия должна стать этапом в процессе присоединения к "Турбоатому" еще одной госкомпании – АО "Завод "Электротяжмаш".

Братья Астионы покупают Ичнянский молочно-консервный комбинат

Антимонопольный комитет разрешил ООО "Интер Вей Кэпитал" Василия и Евгения Астионов купить ЧАО "Ичнянский молочно-консервный комбинат", который занимает около 25% рынка сгущеного молока в стране.

Семья беглого Злочевского покупает еще один участок для добычи газа на Волыни

Антимонопольный комитет разрешил записанной на дочерей беглого экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского компании купить ЧП "ТД Атланта Плюс", которое владеет нефтегазовой площадью в Волынской области.

Суркис проиграл иск к Порошенко на $350 миллионов в суде Лондона

Высокий суд Лондона отказал в иске Игорю Суркису и группе связанных с ним компаний против Петра Порошенка и Валерии Гонтаревой на сумму более $350 млн в деле о переговорах о покупке акций телеканала "1+1", который косвенно также касался национализации "Приватбанка".

Одесский припортовый завод приостановил работу на фоне рекордных цен на газ

Одесский припортовый завод вновь приостановил работу из-за снижения поставок газа на фоне рекордного роста цен на него. Руководство предприятия надеется возобновить работу с ноября после смены поставщика газа, которым ранее была избрана неизвестная сингапурская компания.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Окружение бывшего главы полиции Киева завладело островами и причалами на Днепре

Многочисленные гидротехнические сооружения (причалы и дамбы) вдоль Днепра в Киеве и области, занимающие сотни тысяч квадратных метров, а также целый Оболонский остров в столице бесплатно присвоил бизнесмен с орбиты бывшего руководителя Нацполиции Киева Андрея Крищенко, выяснили журналисты.

В свою очередь власти Киева утверждают, что остров остается в коммунальной собственности, а в смене собственника гидротехнических сооружений обвиняют "черных регистраторов". При этом на минувшей неделе фигурант расследования Крищенко был назначен замглавы КГГА.

Фонд госимущества уволил чиновника, разоблачившего кражу электроэнергии на "Харьковоблэнерго"

Бывший руководитель госкомпании "Укрэнергосбыт" обнаружил схему хищения электроэнергии на "Харьковоблэнерго" на сумму около 30 млн ежемесячно, о чем доложил главе ФГИ Дмитрию Сенниченко. Однако, как выяснили журналисты, после этого ФГИ уволил именно автора письма, а директор облэнерго работает до сих пор.