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Украина приостановила закачку газа в хранилища (обновлено)

Украина приостановила закачку газа в хранилища (обновлено)

Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища (ПХГ).

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает Интерфакс-Украина.

Так, если 1 октября закачка в "подземки" составила 13,94 млн куб. м, то 2 октября она снизилась до 0,61 млн куб. м, а 3 октября упала до нуля.

На приостановку закачки повлияла остановка российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в направлении Венгрии с 1 октября 2021 года, поскольку импорт газа из Венгрии в Украину происходил путем виртуального реверса.

Позже в пресс-службе "Укртрансгаза", выступающем оператором ПХГ Украины, не исключили возобновление закачки газа уже на этой неделе.

"Сейчас временно прекращена закачка газа в украинские ПХГ. Этот процесс зависит от объемов потребления природного газа и погодных условий. В случае изменения температурного режима закачка газа в украинские ПХГ может быть восстановлена даже на этой неделе", – отметили в компании.

В свою очередь директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский отметил, что изменение режимов отбора/закачки природного газа связано с резким уменьшением среднесуточной температуры и ростом потребления газа.

В целом с окончания сезона отбора газа из хранилищ 29 апреля по 3 октября 2021 года запасы в ПХГ Украины увеличились на 23,4% (на 3,59 млрд куб. м) – до 18,88 млрд куб. м (фактически – 18,7 млрд куб. м, поскольку 0,176 млрд куб. м – это продолжающий оставаться на балансе УТГ газ в находящемся на оккупированной территории Вергунском ПХГ).

Среднесуточный уровень закачки газа в мае составил 11,3 млн куб. м, в июне – 19,1 млн куб, м, в июле – 30,2 млн куб. м, в августе – 32,5 млн куб. м, в сентябре – 23,4 млн куб. м.

На протяжении прошлого отопительного сезона Украина использовала свои ПХГ в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021 года.

Читайте также: Закачка газа в хранилища упала в сентябре в 3,4 раза по сравнению с прошлым годом, – "Укртрансгаз"

Как сообщалось, 1 октября остановлен транзит российского газа по территории Украины в направлении Венгрии. 27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" в Будапеште подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Новый контракт рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Документ вступает в силу 1 октября.

Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м – через Австрию.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины назвали подписание нового контракта необоснованным решением, которое нанесет вред интересам Украины. С связи с этим Украина решила перенести проведение пятого заседания Совместной межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться в Будапеште 29-30 сентября, а также заявила о планах обратиться в Европейскую Комиссию для оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству.

Также Европейская комиссия (ЕК) проведет проверку возможных последствий долгосрочного контракта на поставку газа в Венгрию. Минэнерго Украины уже передало свою позицию относительно венгерско-российского контракта.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
газ (7932) газосховище (620) Газпром (2554) Укртрансгаз (808)


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Топ коментарі
+5
Виртуальный реверс он такой, если нет транзита то нет и виртуального реверса. А по факту была просто закачка российского газа в хранилища, но по бумагам он проходил как купленный в Венгрии.
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04.10.2021 11:55
+4
Ты попутал, роттердам то про уголь.
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04.10.2021 13:09
+3
Цена газа имеет рыночный характер, цены на его транспортировку формируются несколькими факторами, и примерно одинаковы и понятны. Добыча угля убыточна, и для рассчета бюджетных субсидий используются индикативные цены на торговых площадках, типа Роттердам или прочих. Никто никакой уголь из Роттердама никогда не возил, это уже даже ЗЕленые поняли, а вы все старую песню заводите...
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04.10.2021 13:24
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Потрібно терміново переводити всі ТЕЦ та котельні на біопаливо! Газу вже не вистачає, а ще буде опалювальний сезон і прийдеться розвертати ГТС в реверс, а потужностей відбору газу з підземних сховищ не вистачить. Вони і сьогодні обмежені в 300 млн. куб. м на добу. Качати газ і в ЄС і в реверс ми не зможемо фізично!
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04.10.2021 11:50 Відповісти
Переведи на биотопливо свои жигули для начала, потом расскажешь, как ТЕЦ созданную под газ, или уголь конкретной марки топить кизяками...
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04.10.2021 13:08 Відповісти
Вже десятки котлів переведені на біопаливо, ви просто не орієнтуєтесь в питаннях. Біопаливні пальники мають потужність в десятки та сотні мегават і успішно замінюють вугілля та газ. Особливо для переведення на біопаливо підходять старі радянські котли та енергоблоки які потребують мінімальних змін в налаштуванні автоматики та конструкції.
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04.10.2021 13:21 Відповісти
Вы хоть примерно понимаете сколько тысяч тонн угля нужно средней ТЕЦ на сезон?
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04.10.2021 13:26 Відповісти
А Ви собі уявляєте якого масштабу будуються в Україні автоматизовані склади для біопалива біля переведених на біопаливо енергоблоків?
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04.10.2021 14:01 Відповісти
Поделитесь ссылочкой, изучу.
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04.10.2021 14:03 Відповісти
Виртуальный реверс он такой, если нет транзита то нет и виртуального реверса. А по факту была просто закачка российского газа в хранилища, но по бумагам он проходил как купленный в Венгрии.
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04.10.2021 11:55 Відповісти
и оплаченный по формуле Роттердам+, как якобы транспортированный из Европы...
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04.10.2021 12:43 Відповісти
Ты попутал, роттердам то про уголь.
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04.10.2021 13:09 Відповісти
По газу была формула Амстердам+ но они практически идентичные.
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04.10.2021 13:17 Відповісти
Цена газа имеет рыночный характер, цены на его транспортировку формируются несколькими факторами, и примерно одинаковы и понятны. Добыча угля убыточна, и для рассчета бюджетных субсидий используются индикативные цены на торговых площадках, типа Роттердам или прочих. Никто никакой уголь из Роттердама никогда не возил, это уже даже ЗЕленые поняли, а вы все старую песню заводите...
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04.10.2021 13:24 Відповісти
Да понятно что не возили, но формулу использовали в формировании тарифов.
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04.10.2021 13:28 Відповісти
Хотя все меняется, и при нынешних ценах на газ, уголь становится прекрасным, эффективным, и прибыльным топливом. Кстати Немцы и Поляки, в срочном порядке стали формировать запасы угля на текущую зиму.
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04.10.2021 13:29 Відповісти
Нигде в мире нет рыночной цены на газ. В Средней Азии, это 5 долларов, в США 100 долларов, в Румынии 180 долларов...
Ну и где тут рынок? Цена на газ - или политическая или спекулятивная.
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04.10.2021 19:15 Відповісти
Покажите где он по 5, куплю, продам по 1200...
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04.10.2021 19:19 Відповісти
В Туркмении.
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04.10.2021 20:25 Відповісти
Вы у Путина хотите кусок изо рта вырвать? Я за вас буду переживать и держать кулаки. Если вы конечно не боитесь.
По факту, Газпром продает зимами в ЕС не свой газ, а как раз Среднеазиатский, через ГТС РФ.
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04.10.2021 20:27 Відповісти
Туркмения с кацапией отдельный случай, султанаты, один КГБшный, второй вообще феодальный, из них РФ имеет доступ к свободному рынку газа, а туркмены нет...
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05.10.2021 10:43 Відповісти
Туркмения уже имеет доступ к рынку газа в Китае. Но по самой высокой цене газ покупают в Европе, а туда труба идет через РФ.
Если бы в 2010-м, народ активнее поддержал Тимошенко и Януковичу не помогли бы махинации и помощь Ющенко, то уже был бы газопровод Туркмения-Каспийское море-Азербайджан-Грузия-Чёрное море-Одеса. Но имеем то, что имеем (((
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05.10.2021 19:57 Відповісти
Всякую ситуацию нужно довести до абсурда. А потом происходит переход ее в новое качество... Проекты альтернативной энергетики, которые не развивались при дешевом газе, оказались оочень эффективными и рентабельными при новых на газ ценах. Все идет своим чередом...
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04.10.2021 13:14 Відповісти
Виртуальный реверс
А народ заплатил не виртуальные деньги
/куда они делись /
Почему ни у кого не возникло Вопросов
Зато нарожали разных /органов дармоедов /
Миколу за мешок зерна -- есть кому судить
Штрафы выше чем -- корпорациям за наглые нарушения и воровство
Берег товар там указан состав --это устный договор
Производитель --- покупатель
Недовложения приносят миллионы /а штраф смешно сказать /
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04.10.2021 14:39 Відповісти
Клятимоскали не хотят поставлять нам газ
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04.10.2021 16:34 Відповісти

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