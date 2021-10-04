Украина приостановила закачку газа в хранилища (обновлено)

Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища (ПХГ).

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает Интерфакс-Украина.

Так, если 1 октября закачка в "подземки" составила 13,94 млн куб. м, то 2 октября она снизилась до 0,61 млн куб. м, а 3 октября упала до нуля.

На приостановку закачки повлияла остановка российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в направлении Венгрии с 1 октября 2021 года, поскольку импорт газа из Венгрии в Украину происходил путем виртуального реверса.

Позже в пресс-службе "Укртрансгаза", выступающем оператором ПХГ Украины, не исключили возобновление закачки газа уже на этой неделе.

"Сейчас временно прекращена закачка газа в украинские ПХГ. Этот процесс зависит от объемов потребления природного газа и погодных условий. В случае изменения температурного режима закачка газа в украинские ПХГ может быть восстановлена даже на этой неделе", – отметили в компании.

В свою очередь директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский отметил, что изменение режимов отбора/закачки природного газа связано с резким уменьшением среднесуточной температуры и ростом потребления газа.

В целом с окончания сезона отбора газа из хранилищ 29 апреля по 3 октября 2021 года запасы в ПХГ Украины увеличились на 23,4% (на 3,59 млрд куб. м) – до 18,88 млрд куб. м (фактически – 18,7 млрд куб. м, поскольку 0,176 млрд куб. м – это продолжающий оставаться на балансе УТГ газ в находящемся на оккупированной территории Вергунском ПХГ).

Среднесуточный уровень закачки газа в мае составил 11,3 млн куб. м, в июне – 19,1 млн куб, м, в июле – 30,2 млн куб. м, в августе – 32,5 млн куб. м, в сентябре – 23,4 млн куб. м.

На протяжении прошлого отопительного сезона Украина использовала свои ПХГ в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021 года.

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Как сообщалось, 1 октября остановлен транзит российского газа по территории Украины в направлении Венгрии. 27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" в Будапеште подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Новый контракт рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Документ вступает в силу 1 октября.

Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м – через Австрию.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины назвали подписание нового контракта необоснованным решением, которое нанесет вред интересам Украины. С связи с этим Украина решила перенести проведение пятого заседания Совместной межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться в Будапеште 29-30 сентября, а также заявила о планах обратиться в Европейскую Комиссию для оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству.

Также Европейская комиссия (ЕК) проведет проверку возможных последствий долгосрочного контракта на поставку газа в Венгрию. Минэнерго Украины уже передало свою позицию относительно венгерско-российского контракта.