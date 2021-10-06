Азербайджан планирует увеличить поставки газа в Европу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку планирует работать с Европейским союзом по вопросу увеличению числа европейских стран, покупающих азербайджанский газ.

Об этом он заявил во время получения верительные грамот нового посла ЕС в Азербайджане Петра Михалко., передает Интерфакс-Украина

"Азербайджан в конце 2020 года начал поставки газа в Европу. Мы видим, что можем стать поставщиками газа и в другие европейские страны. Мы планируем работать с ЕС для расширения географии поставок газа", – сказал глава государства.

По словам Алиева, еще одним приоритетным направлением сотрудничества между Баку и Брюсселем является сектор транспорта.

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Азербайджан в настоящее время осуществляет поставки газа в Европу по "Южному газовому коридору", мощностью 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд кубометров предназначено для Европы, 6 млрд кубометров – для Турции. Покупателями газа являются Италия, Греция и Болгария. На 2021 год объем поставок азербайджанского газа в эти страны предусмотрен на уровне 5-5,5 млрд кубометров, но ожидается, что объемы будут значительно больше.

Как сообщалось, цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в среду впервые превысила $1500 за тысячу кубометров, в ходе торгов его стоимость выросла до $1924 за тыс. куб. м на фоне дефицита поставок и низкого уровня заполнения хранилищ в преддверии начала отопительного сезона.

При этом в сентябре "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь. В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину.

При этом "Газпром" прибегает к массированному отбору газа из подземных хранилищ в Европе для компенсации выпадающих мощностей по поставке. Однако если в июле отбор был плановым на время техобслуживания базовых магистралей "Северный поток" и "Ямал-Европа", то в августе тот же прием используется в авральном режиме из-за падения поставок после аварии на заводе "Газпрома" на Урале.

В итоге к концу сентября крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden, которое принадлежит "Газпрому", было заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%.