В "Газпроме" рассказали о своих надеждах на холодную зиму

Руководство "Газпрома" ожидает холодную зиму 2021/22 годов.

Об этом заявил заместитель главы правления российского монополиста Виталий Маркелов, передает Интерфакс.

"Для "Газпрома" хорошая зима, холодная", – поделился Маркелов ожиданиями корпорации.

Ранее в концерне отметили, что минувшую зиму, последствия которой до сих пор рынки не преодолели, в "Газпроме" оценивают не как холодную, а только как длинную, затяжную.

На вопрос какой будет добыча в четвертом квартале 2021 года при том, что уже за 9 месяцев компания обеспечила обещанный рост производства (на 55 млрд кубометров ко всему 2020 году – до более 510 млрд кубометров), он сказал: "Я отвечу, как отвечал раньше: все зависит на самом деле от спроса и холодной погоды или теплой погоды. Мы работаем под спрос. Было превышение. Сейчас чуть-чуть превышение. И вопрос – от чего превышение: если от 2020 года, то значительное превышение. Если от планов – это другое".

Маркелов подтвердил последний прогноз добычи на 2021 год, который был озвучен в августе: "Такой прогноз, да. Более 510 (млрд куб. м, – ред.)".

Маркелов также добавил, что концерн продолжает закачку газа в ПХГ в России.

"У нас ПХГ заполняются в осенне-зимний период. Мы уже переходим в зимний период. Но мы отбор еще не начинали. Мы еще продолжаем закачиваться. Пока еще тепло", – добавил замглавы "Газпрома".

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Как сообщалось, цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в среду впервые превысила $1500 за тысячу кубометров, в ходе торгов его стоимость выросла до $1924 за тыс. куб. м на фоне дефицита поставок и низкого уровня заполнения хранилищ в преддверии начала отопительного сезона.

При этом в сентябре "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь. В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину.

В то же время "Газпром" прибегал к массированному отбору газа из подземных хранилищ в Европе для компенсации выпадающих мощностей по поставке. Однако если в июле отбор был плановым на время техобслуживания базовых магистралей "Северный поток" и "Ямал-Европа", то в августе тот же прием используется в авральном режиме из-за падения поставок после аварии на заводе "Газпрома" на Урале.

В итоге к концу сентября крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden, которое принадлежит "Газпрому", было заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%.