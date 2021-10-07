Цены на газ в Европе снизились до $1300 за тысячу кубометров.

Фьючерсные цены на природный газ Month Ahead (ресурс ноября) на бирже ICE на нидерландском хабе TTF в первые часы торгов 7 октября обвалились ниже 90 евро за МВт-ч или около $1100 за тысячу кубометров.

По сравнению с предыдущим днем ​​цены снизились на 18% или на 19 евро за МВт-ч, отмечает отраслевое издание ExPro.

В ходе торгов цены выросли и стабилизировались на уровне около отметки 105 евро за МВт-ч или около $1280 за тысячу кубометров.

Одной из причин снижения цен после рекордного роста накануне стал рост поставок газа через "Ямал" – до 21 млн куб. м в сутки.

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Как сообщалось, цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в среду впервые превысила $1500 за тысячу кубометров, в ходе торгов его стоимость выросла до $1924 за тыс. куб. м на фоне дефицита поставок и низкого уровня заполнения хранилищ в преддверии начала отопительного сезона.

При этом в сентябре "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь. В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину.

В то же время "Газпром" прибегал к массированному отбору газа из подземных хранилищ в Европе для компенсации выпадающих мощностей по поставке. Однако если в июле отбор был плановым на время техобслуживания базовых магистралей "Северный поток" и "Ямал-Европа", то в августе тот же прием используется в авральном режиме из-за падения поставок после аварии на заводе "Газпрома" на Урале.

В итоге к концу сентября крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden, которое принадлежит "Газпрому", было заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%.