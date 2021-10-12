Украина и Евросоюз договорились начать стратегический диалог об энергобезопасности, – Зеленский

Завершение строительства "Северного потока-2" открывает перед Украиной новые вызовы, Украина и ЕС договорились о запуске стратегического диалога по энергетической безопасности Европы.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Залогом суверенитета и территориальной целостности Украины является ее энергетическая безопасность. Завершение строительства "Северного потока-2" открывает перед Украиной новые вызовы в придачу к уже существующим. Мы договорились положить начало стратегическому энергетическому диалогу высокого уровня между Украиной и ЕС, необходимо выработать общее долгосрочное видение энергетической безопасности Европы", – сказал он.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что "для Еврокомиссии очевидно и неизменно, что Украина есть и должна остаться страной транзита газа".

"Другая тема, в которой мы поддерживаем Украину полностью - это энергетическая безопасность. Я понимаю обеспокоенность Украины относительно поставок газа, учитывая намного меньшие поставки газа от "Газпрома". Это тема не только на эту зиму, но также на последующие зимы, и поэтому Комиссия вместе с украинскими экспертами изучает сейчас разные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки для Украины", – сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам 23-го саммита Украина-ЕС в Киеве во вторник.

Напомним, российский "Газпром" с 1 октября остановил транзит газа через Украину в направлении Венгрии. Этому предшествовало подписание нового контракта с венгерской MVM Group на поставку 4,5 млрд кубометров газа через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и Австрию.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал такие действия использованием газа в качестве оружия и призвал США и Германию ввести санкции против "Северного потока-2".

Как сообщалось, 10 сентября российский "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2". Однако, он должен пройти сертификацию у немецкого регулятора. Процесс начался 8 сентября и может занять до четырех месяцев. После того как немецкий регулятор завершит проверку, орган направит проект решения Европейской комиссии.

2 сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне текущего года. При этом глава "Газпрома" уточнил, что это не приведет к увеличению общего объема поставок российского газа в Европу. Позже он опроверг начало поставок газа с 1 октября.

Ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.