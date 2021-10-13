Глава "Нафтогаза" анонсировал контракты на газ для бизнеса по сниженным ценам

НАК "Нафтогаз Украины" в ближайшее время планирует предложить контракты на поставки газа для других категорий потребителей (кроме населения, теплокоммунэнерго и бюджетных организаций) с фиксированной ценой, которая будет ниже текущих цен на рынке.

Об этом глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил на своей странице в Facebook, комментируя вопросы читателей о возможности частных предприятий получить газ по ценам ниже текущих.

"Мы в ближайшее время предложим контракты с фиксированной ценой на долгий срок и для дополнительных категорий потребителей, и там цены будут ниже текущего уровня месячных цен", – написал Витренко.

Ранее в связи с резким ростом цен на природный газ – до 30-35 грн за куб. м и более – представители промышленности начали жаловаться на убыточность работы и анонсировать повышение цен или остановку производств.

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Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" вечером 12 октября обнародовал свое предложение по поставке газа бюджетным и религиозным организациям с фиксированной ценой на уровне 13,7 грн за кубометр (с учетом транспортировки и НДС – 16,8 грн). Контракт заключается на срок 15 месяцев – до конца 2022 года. Такая же цена будет действовать и при продаже газа теплокоммунэнерго для нужд бюджетных учреждений.

Кроме того, "Нафтогаз" продает газ для нужд населения напрямую и через посредников по цене около 7,4 грн за куб. м (без НДС и транспортировки).