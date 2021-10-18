"Газпром" заполнил газом первую нитку трубопровода "Северный поток-2"

На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток-2" была завершена.

Об этом сообщает оператор газопровода – дочерняя компания российского "Газпрома" Nord Stream 2 АG.

"В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн кубометров, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что продолжаются пусконаладочные работы на второй нитке газопровода. О следующих технических шагах Nord Stream 2 обещает сообщить дополнительно.

Как сообщалось, процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток-2" началась 4 октября.

10 сентября российский "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2". Однако, он должен пройти сертификацию у немецкого регулятора. Процесс начался 8 сентября и может занять до четырех месяцев.

После того как немецкий регулятор завершит проверку, орган направит проект решения Европейской комиссии.

2 сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне текущего года. При этом глава "Газпрома" уточнил, что это не приведет к увеличению общего объема поставок российского газа в Европу. Позже он опроверг начало поставок газа с 1 октября.

Ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.