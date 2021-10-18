"Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2"

НАК "Нафтогаз Украины" подала заявку в Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) на участие в процессе сертификации оператора газопровода "Северный поток-2".

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Нафтогаз" как национальная компания… подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2" перед немецким регулятором – Федеральным агентством немецких сетей, известном как BNetzA.

"Наша основная позиция состоит в том, что "Северный поток-2" не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству",

Отметил, что "Нафтогаз" покупает значительные объемы газа на европейском рынке и является его активным участником.

Поэтому мы заинтересованы, мы имеем прямую заинтересованность в том, чтобы этот рынок был конкурентным. Именно с этой позиции мы показываем немецкому регулятору, что сертификация оператора "Северного потока-2" причинит вред конкуренции на германском рынке, причинит вред на европейском рынке, в частности, на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии", – подчеркнул Витренко.

Он отметил, что речь идет не только об использовании Россией газа в качестве энергетического оружия против Украины.

"Основная позиция в этой конкретной заявке состоит в том, что оператор "Северного потока-2" не может быть сертифицирован именно из-за неконкурентных действий "Газпрома", в том числе из-за строительства и запуска в эксплуатацию этого газопровода", – заявил глава "Нафтогаза".

Он пояснил, что от процесса сертификации оператора "Северного потока-2" немецким агентством BNetzA зависит возможность запуска трубопровода в коммерческом режиме.

"Заявление на участие в этом процессе сертификации со стороны "Нафтогаза", если его примут, обяжет BNetzA формально учитывать аргументы и позицию "Нафтогаза". Это также предоставит возможность "Нафтогазу" уведомлять BNetzA, немецкого регулятора, обо всех тех аргументах, которые свидетельствуют о том, что "Северный поток-2" и его оператор не соответствуют европейскому законодательству", – пояснил Витренко.

Он добавил, что BNetzA должна принять решение о сертификации оператора "Северного потока-2" до 8 января, после этого Еврокомиссия должна оценить это решение, для чего потребуется от двух до четырех месяцев. В свою очередь немецкий регулятор должен максимально учитывать мнение Еврокомиссии.

Читайте также: Зеленский создал рабочую группу по "Северному потоку-2" после завершения его строительства

Как сообщалось, в начале августа PGNiG SA и ее дочерняя компания PGNiG Supply&Trading (PST) обратились к регулятору Германии с просьбой присоединиться к процедуре сертификации, инициированной по запросу Nord Stream 2 AG, владельца газопровода "Северный поток-2". При этом польская компания настаивает, что Nord Stream 2 AG не отвечает требованиям к независимому оператору газопровода.

В конце сентября Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) допустило польскую государственную нефтегазовую компанию PGNiG и ее дочернюю компанию в Германии – PGNiG Supply&Trading GmbH – к процедуре сертификации дочерней компании российского "Газпрома" Nord Stream 2 AG в качестве назависимого оператора газопровода "Северный поток-2". Источник: https://censor.net/n3289839

Напомним, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.