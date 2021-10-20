Цены на газ в Европе выросли до $1040 за тысячу кубометров

Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе 20 октября в начале торгов выросла почти на 6%, приблизившись к уровню $1 040/тыс. кубометров.

Об этом говорится в данных торгов на лондонской бирже ICE Futures, передает enkorr.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF на открытии торгов слегка превышала $1 100/тыс. кубометров, а по состоянию на 09:36 по Киеву составила $1 139,5/тыс. кубометров. Это на 5,6% выше расчетной цены 19 октября.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. 19 октября торги закрылись на уровне почти $1 095/тыс. кубометров, а расчетная цена составила $1 078,7/тыс. кубометров.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе взлетели на 20% после отказа "Газпрома" увеличить транзит через Украину.

В сентябре "Газпром" также отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь. В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину.

В то же время "Газпром" прибегал к массированному отбору газа из подземных хранилищ в Европе для компенсации выпадающих мощностей по поставке. Однако если в июле отбор был плановым на время техобслуживания базовых магистралей "Северный поток" и "Ямал-Европа", то в августе тот же прием используется в авральном режиме из-за падения поставок после аварии на заводе "Газпрома" на Урале. В сентябре "Газпром" продолжил практику отбора газа из своих европейских хранилищ.

В итоге к концу сентября крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden, которое принадлежит "Газпрому", было заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%.