В Украине зафиксировали рекордное количество новых случаев COVID-19

На утро 21 октября в Украине зафиксировали 22 415 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Это рекордный показатель для страны с начала пандемии.

В частности, заболел 1 771 ребенок и 345 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 4 892 человека, умерло 546 пациентов, выздоровело – 8 036. Кроме того, провели 135 912 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Житомирской (1 562), Одесской (1 528), Львовской (1 388), Запорожской (1 355) и Харьковской (1 319) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 701 600 человек, выздоровело – 2 352 835, летальных случаев зафиксировали 62 389. Также провели 13 781 546 тестов.

С начала кампании вакцинации в Украине привили 8 373 552 украинцев, за прошедшие сутки – 251 254. Полностью иммунизированы 6 743 615 человек.

Днем ранее, 20 октября, сообщали о 18 912 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 19 октября – о 15 579 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 18 октября – о 9 524 новых случаях.