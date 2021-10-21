Польская PGNiG заявила об угрозах запуска "Северного потока-2" для ЕС

Польская нефтегазовая компания PGNiG представила свою позицию в рамках процедуры сертификации оператора "Северного потока-2", в которой подчеркнула угрозы для безопасности поставок газа в Европейский союз, связанные с запуском этого газопровода.

Об этом говорится в обнародованном заявлении компании, передает Европейская правда.

Согласно сообщению, PGNiG и ее немецкий филиал PGNiG Supply&Trading 20 октября представили Федеральному министерству экономики и энергетики Германии свою позицию. В ней говорится о негативном влиянии сертификации Nord Stream 2 AG по модели ITO на безопасность энергоснабжения в Европейском союзе и в отдельных государствах-членах, включая Польшу.

В своей позиции обе компании указали на обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что сертификация оператора "Северного потока-2" по модели ITO увеличивает угрозу безопасности поставок газа.

"Вопреки позиции Nord Stream 2 AG, газопровод не является дополнительным маршрутом поставки газа в Европу, а предназначен для обхода существующих маршрутов поставки газа с восточного направления, то есть через Польшу и Украину", - сказано в сообщении.

Обе компании также указали на тот факт, что Nord Stream 2 AG контролируется материнской компанией, которая значительно влияет на безопасность энергопоставок в Европейском союзе и в отдельных государствах-членах.

"Текущая ситуация на рынке газа в Европейском союзе показывает, насколько серьезной является угроза безопасности поставок в рамках проекта "Северный поток-2", - заявил президент PGNiG SA Павел Маевский.

"Предположение о возможности обеспечения дополнительных поставок газа только через газопровод "Северный поток-2" является проявлением давления на продолжающийся процесс сертификации и доказывает, что проект мотивирован стремлением избежать текущих транзитных маршрутов. Учитывая неиспользованную пропускную способность существующих газопроводов, "Северный поток-2" не нужен для увеличения поставок газа в страны Европейского союза", - добавил Маевский.

Как сообщалось, в начале августа PGNiG SA и ее дочерняя компания PGNiG Supply&Trading (PST) обратились к регулятору Германии с просьбой присоединиться к процедуре сертификации, инициированной по запросу Nord Stream 2 AG, владельца газопровода "Северный поток-2". При этом польская компания настаивает, что Nord Stream 2 AG не отвечает требованиям к независимому оператору газопровода.

В конце сентября Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) допустило польскую государственную нефтегазовую компанию PGNiG и ее дочернюю компанию в Германии – PGNiG Supply&Trading GmbH – к процедуре сертификации дочерней компании российского "Газпрома" Nord Stream 2 AG в качестве назависимого оператора газопровода "Северный поток-2".

Напомним, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.