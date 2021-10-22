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Байден не ожидает снижения цен на газ до конца года

Байден не ожидает снижения цен на газ до конца года

Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала следующего года.

Об этом он сообщил в ходе общения с избирателями на телеканале CNN, передает Интерфакс-Украина.

"Мое предположение, что вы увидите, как цены на газ снижаются по мере того, как мы войдем в следующий 2022 год. Я не вижу ничего, что могло бы произойти за это время, что значительно снизило бы цены на газ", – сказал Байден.

По его мнению, высокая цена на газ в настоящее время обусловлена рядом факторов, некоторые из которых связаны с зарубежной добычей газа.

"Сейчас цена за галлон в большинстве мест около $3,30. И это из-за того, что ОПЕК удерживает поставки. И поэтому есть много переговоров, много людей с Ближнего Востока, которые хотят поговорить со мной. Я не уверен, что собираюсь с ними разговаривать", – добавил он.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе взлетели на 20% после отказа "Газпрома" увеличить транзит через Украину.

В сентябре "Газпром" также отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь. В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину.

В то же время "Газпром" прибегал к массированному отбору газа из подземных хранилищ в Европе для компенсации выпадающих мощностей по поставке. Однако если в июле отбор был плановым на время техобслуживания базовых магистралей "Северный поток" и "Ямал-Европа", то в августе тот же прием используется в авральном режиме из-за падения поставок после аварии на заводе "Газпрома" на Урале. В сентябре "Газпром" продолжил практику отбора газа из своих европейских хранилищ.

В итоге к концу сентября крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden, которое принадлежит "Газпрому", было заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Байден Джо (148) газ (7973) США (4964) ціни (3529)


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