Украина хочет увеличить импорт газа из Словакии, – Галущенко

Украина ведет переговоры об увеличении импорта газа из Словакии.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает "Укринформ".

"Мы со всеми международными партнерами работаем вместе, чтобы исключить любые риски для транспортной системы. Одним из направлений, которые сейчас обсуждаются, – увеличение импорта из Словакии", – сказал глава Минэнерго.

Галущенко уточнил, что после прекращения транзита в Венгрию суточная перекачка газа украинской ГТС упала с 109 млн кубометров до 85-87 млн ​​кубометров.

Министр также назвал обходные газопроводы России элементами гибридной войны.

Как сообщалось, российский "Газпром" с 1 октября остановил транзит газа через Украину в направлении Венгрии. Этому предшествовало подписание нового контракта с венгерской MVM Group на поставку 4,5 млрд кубометров газа через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и Австрию.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал такие действия использованием газа в качестве оружия и призвал США и Германию ввести санкции против "Северного потока-2".

Напомним, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.