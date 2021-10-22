Евросоюз изучит вопрос о создании стратегических запасов газа

Главы государств и правительств Европейского союза согласились подумать над возможностью создания стратегических запасов газа.

Об этом заявила председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина.

"Мы договорились подумать, как можно было бы создать стратегический запас газа", - сказала она.

"Кроме того, мы подумаем об идее совместных закупок газа", - добавила фон дер Ляйен.

Наконец, по ее словам, участники встречи в верхах согласились, что ЕС нужно "интенсифицировать контакты с поставщиками газа", чтобы, в частности, добиться диверсификации поставок.

Ранее в октябре многие из этих идей, одобренных лидерами стран ЕС, озвучили в Еврокомиссии.

"Более интегрированная система хранения газа, возможно, позволит оптимизировать цены. Страны смогли бы легче получать доступ к газохранилищам. Также речь может пойти об оптимизации использования самих газохранилищ", - сказала 13 октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, комментируя планы Брюсселя по борьбе против высоких цен на газ.

Кроме того, как сообщила Симсон, Брюссель "изучит потенциальную выгоду от проведения на добровольной основе совместных закупок запасов газа".

Она в очередной раз отметила, что в долгосрочной перспективе стабильные цены на энергетику в ЕС, по мнению Еврокомиссии, можно будет обеспечить лишь в случае перехода на возобновляемые источники энергии, находящиеся в самом Евросоюзе.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе взлетели на 20% после отказа "Газпрома" увеличить транзит через Украину.

В сентябре "Газпром" также отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь. В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину.

В то же время "Газпром" прибегал к массированному отбору газа из подземных хранилищ в Европе для компенсации выпадающих мощностей по поставке. Однако если в июле отбор был плановым на время техобслуживания базовых магистралей "Северный поток" и "Ямал-Европа", то в августе тот же прием используется в авральном режиме из-за падения поставок после аварии на заводе "Газпрома" на Урале. В сентябре "Газпром" продолжил практику отбора газа из своих европейских хранилищ.

В итоге к концу сентября крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden, которое принадлежит "Газпрому", было заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%.