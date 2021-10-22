Немецкий регулятор направит в Еврокомиссию заключение о сертификации "Северного потока-2"

Немецкое Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) направит в Еврокомиссию заключение о сертификации "Северного потока-2".

Об этом сообщил пресс-секретарь агентства Фите Вульф, передает Интерфакс-Украина.

"После того, как заключение будет вынесено, оно будет направлено в Еврокомиссию. У Еврокомиссии есть два месяца на рассмотрение, она может попросить продления еще на два месяца", – пояснил Вульф.

В настоящее время агентство рассматривает документы, поданные оператором газопровода, они были предоставлены 8 сентября 2021 года. Агентство по регламенту должно принять решение в течение четырех месяцев, в данном случае – до 8 января 2022 года.

После того, как ответ от Еврокомиссии будет получен, у Федерального сетевого агентства есть еще два месяца на то, чтобы отреагировать.

Агентство рассматривает документы на сертификацию газопровода и его соответствие нормам газовой директивы ЕС. Решение о вводе газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства.

Ранее сообщалось, что ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" подал заявку немецкому энергетическому регулятору (Bundesnetzagentur) на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2" – Nord Stream-2 AG.

Как сообщалось, в начале августа PGNiG SA и ее дочерняя компания PGNiG Supply&Trading (PST) обратились к регулятору Германии с просьбой присоединиться к процедуре сертификации, инициированной по запросу Nord Stream 2 AG, владельца газопровода "Северный поток-2". При этом польская компания настаивает, что Nord Stream 2 AG не отвечает требованиям к независимому оператору газопровода.

В конце сентября Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) допустило польскую государственную нефтегазовую компанию PGNiG и ее дочернюю компанию в Германии – PGNiG Supply&Trading GmbH – к процедуре сертификации дочерней компании российского "Газпрома" Nord Stream 2 AG в качестве назависимого оператора газопровода "Северный поток-2". Источник: https://censor.net/n3289839

Напомним, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.