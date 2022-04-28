Єврокомісія звинуватила "Газпром" у порушенні умов газових контрактів

Єврокомісія вважає, що припинення постачання "Газпромом" російського газу Польщі та Болгарії є немотивованим і порушує чинні контракти.

Про це заявив офіційний представник ЄК Ерік Мамер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Чому в той час, як польська та болгарська компанії, що купують газ, повністю виконували свої контрактні зобов'язання, російське підприємство "Газпром" вирішило раптом з дня на день більше не постачати газ? Ми вважаємо, що це очевидне порушення контракту, що це абсолютно неприпустимо і немає переконливих причин для припинення постачання газу підприємствам цих двох країн", – наголосив речник Єврокомісії.

Він зазначив, що Єврокомісія та держави-члени спільно працюють для забезпечення регулярного постачання газу до ЄС.

"Зокрема, Єврокомісія розпочала обговорення з іншими постачальниками газу, яких вважає надійними, зокрема США, з метою збільшити постачання газу до Європи", – продовжив Мамер.

Представник ЄК також нагадав про роботу над подальшим розвитком системи інтерконекторів та газової інфраструктури в Європі для того, щоб транспортувати газ не лише зі сходу на захід, а й із заходу на схід. Він додав, що Єврокомісія також запропонувала низку надзвичайних заходів, які дозволяють зменшити залежність від російського газу.

"І, звичайно, ми продовжуємо нашу роботу у координації з державами-членами, щоб мати впевненість, що (енергетичний, – ред.) ринок може успішно справлятися із ситуацією. Наразі, наскільки я знаю, немає проблем на європейському газовому ринку", – додав речник ЄК.

Як повідомлялося, напередодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що рішення "Газпрому" в односторонньому порядку припинити поставки газу споживачам у Європі, є черговою спробою Росії використати газ як інструмент шантажу. Водночас голова Єврокомісії наголосила, що Європа була готова до такого сценарію, і наразі триває тісний контакт з усіма державами-членами.

Нагадаємо, російський "Газпром" з 27 квітня повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.