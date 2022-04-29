Чехія не платитиме за російський газ в рублях, – прем’єр-міністр

Чехія відмовляється платити за російський газ у рублях на вимогу влади РФ.

Про це прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив під час візиту до Варшави, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на чеське радіо.

"Чехія безумовно не платитиме за російський газ у рублях",– сказав голова чеського уряду.

Водночас він наголосив, що "не згоден із позицією Угорщини, яка вирішила перейти на оплату в рублях", висловивши намір вплинути на Будапешт.

При цьому Фіала визнав, що зараз Чехія приблизно на 90% залежить від постачання газу із РФ. У зв'язку з цим у бесіді з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, він висловився за відновлення обговорення проекту будівництва газопроводу "Сторк II" між Польщею та Чехією.

"Ми домовилися відкрити дебати на тему газопроводу "Сторк II", який має об'єднати Польщу та Чехію. На жаль, тут чехи повинні посипати голову попелом, тому що ми цю тему забули, але хотіли б повернутися до неї", – сказав Фіала.

Крім того, за його словами, Прага не відкидає можливості закупівлі газу на LNG-терміналах, будівництво яких планує Польща.

"Ми хотіли б отримувати деякі обсяги газу з цих нових LNG -терміналів та звернулися до польської сторони з відповідною пропозицією", – зазначив чеський прем'єр.

Як повідомлялося, російський "Газпром" з 27 квітня припинив постачання газу до Болгарії та Польщі. Болгарська газова компанія Bulgargas та польська державна нафтогазова компанія PGNiG відмовились оплачувати газ в рублях, як цього вимагає Росія. Водночас влада Болгарії та Росії нагадує, що вимога платити за газ в рублях порушує умови контрактів, укладених самим "Газпромом".

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.