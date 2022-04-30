Чистий продаж валюти Нацбанком знизився цього тижня до $555 мільйонів

Національний банк України на тижні з 25 по 29 квітня знову значно більше продав валюти, ніж купив: доларів – на $446,6 млн, євро – на 102,8 млн євро, але це приблизно на чверть менше, ніж тижнем раніше.

Про це йдеться в інформації НБУ, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, за цей тиждень Нацбанк купив лише $1,5 млн та 5,5 млн євро.



У перші півтора тижні після розпочатої Росією 24 лютого війни "чиста" купівля Нацбанком валюти становило $690,3 млн і 20 млн євро, оскільки заборона на купівлю валюти тільки була введена, а список критичного імпорту ще не був суттєво розширений.



Проте наступні тижні обсяг купівлі валюти центробанком почав падати, тоді як обсяги її продажу – збільшуватись. У результаті в другій половині березня "чистий продаж" становив $540-620 млн на тиждень, і лише в першу половину квітня вона впала до $300-450 млн. Водночас минулого тижня було зафіксовано пік чистого продажу – понад $750 млн в еквіваленті.



Всього з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,78 млрд та 96,7 млн євро, а продав $5,84 млрд та 1,48 млрд євро. У тому числі з початку війни купівля валюти склала $1,12 млрд і 96,7 млн євро, а продаж $3,07 млрд і 1,48 млрд євро. Чистий продаж у березні та квітні дорівнював приблизно по $2 млрд еквівалент.



Міжнародні резерви України станом на 1 квітня 2022 року, за даними НБУ, становили $28,11 млрд, що на 2% більше, ніж на початок березня. На 22 квітня, як зазначив голова Нацбанку Кирило Шевченко, вони знизилися до $27 млрд.