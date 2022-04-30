Німеччина не платитиме за російський газ у рублях, – міністр фінансів

Німеччина не піддаватиметься на шантаж та не платитиме за російський газ у рублях.

Про це заявив міністр фінансів Крістіан Лінднер у Twitter.



"Звертаючись до Путіна, я дуже чітко кажу: ми не дозволимо себе шантажувати! Ми й надалі не платитимемо за російський газ у рублях. Ясно одне: ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше стати незалежними від Росії", – зазначив він.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив, що країна має бути готовою до того, що Росія припинить поставки газу подібно до того, як це сталося з Польщею та Болгарією.

Як повідомлялося, що російський "Газпром" повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.