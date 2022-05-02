"Газпром" збільшив транзит російського газу через Україну

Російський "Газпром" збільшив заявку на транзит газу через Україну на початку травня.

Як свідчать дані "Оператора ГТС України", номінація на прокачування російського газу в Європу на 2 травня становить 98,9 млн куб. м, заявка на 1 травня була на рівні 92,9 млн куб. м, тоді як на 30 квітня – на рівні всього 69,6 млн куб. м, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас Польща, куди Росія припинила постачання газу за чинним контрактом через вимогу оплачувати його в рублях, збільшує імпорт газу з території Німеччини. У понеділок реверсний потік газопроводом "Ямал-Європа" з ФРН до Польщі залишається на максимальному рівні 1,3 млн куб. м на годину (близько 31 млн куб. м на добу), свідчать дані газотранспортного оператора Gascade.

Європа також продовжує закачування газу до підземних сховищ. Наразі вони заповнені на 33,31%, свідчать дані асоціації Gas Infrastructure Europe. Поточний рівень запасів у ПСГ Європи відстає від середнього за п'ять років на 6 процентних пунктів.

Нагадаємо, російський "Газпром" з 27 квітня повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.