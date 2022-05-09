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Новини
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Євросоюз відмовився від санкцій проти транспортування російської нафти, – Bloomberg

танкер

Європейський Союз планує пом’якшити шостий пакет санкцій проти Росії у частині запровадження обмежень на транспортування російської нафти.

За даними агентства Bloomberg, ЄС відмовиться від пропозиції заборонити суднам з країн ЄС транспортувати російську нафту до третіх країн.

Джерела агентства вказують, що цей пункт було виключено з переліку запропонованих Єврокомісією санкції на вимогу Греції, економіка якої залежить від судноплавства. Зокрема, грецьким компаніям належить більше чверті світових нафтових танкерів за місткістю.При прийнятті рішення країни ЄС також врахували відсутність єдиної позиції країн "Великої сімки" з цього питання.

Зазначимо, що зараз саме грецькі компанії активно заробляють на перевезенні російської нафти на тлі відмови від неї у багатьох країнах Заходу. 

Водночас ЄС зберігає плани заборонити європейським компаніям страхування таких перевезень, що торкнеться більшості світового флоту нафтових танкерів, які можуть перевозити російську нафту.

Танкерні компанії колективно страхують свої судна від ризиків, включаючи розлив нафти. Через організацію International Group of P&I Clubs у Лондоні власники суден спільно купують покриття у 80 перестраховиків, у тому числі у понад 20 із 25 найбільших постачальників цих послуг у світі.

Таким чином, заборона на страхування зробила б майже неможливим отримання такого покриття, враховуючи, скільки перестрахувальників є європейськими, за словами старшого провідного андеррайтера, безпосередньо задіяного у цьому процесі.

Члени International Group of P&I Clubs страхують 95% танкерного флоту, якщо вони більше не зможуть цього робити, це змусить Москву або її покупців шукати альтернативних домовленостей у той час, коли Росія вже зазнає жорстких санкцій.

Читайте також: Угорщина продовжує блокувати санкції проти російської нафти, – Bloomberg

Відпочтку Єврокомісія пропонувала заборонити транспортування російської нафти та нафтопродуктів до третіх країн, у тому числі шляхом перевантаження з судна на судно. Зазначимо, що ця схема широко використовується для експорту російської нафти зараз.

Крім того, Єврокомісія пропонує запровадити заборону на імпорт російської сирої нафти протягом наступних шести місяців, а російських нафтопродукті – з січня 2023 року. При цьому в процесі обговорення рішення ЄС запропонував Угорщині та Словаччині відстрочку для виконання цих санкцій до кінця 2024 року, а Чехії – до червня того ж року.

Європейським компаніям також буде заборонено надавати "технічну допомогу, брокерські послуги, фінансову чи фінансову допомогу чи будь-які інші послуги, пов’язані з цими заборонами".

Однак Угорщина продовжує блокувати ухвалення цих санкцій.

Автор: 

нафта (4852) санкції (4490) Євросоюз (5212) нафтопродукти (463)


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Топ коментарі
+18
Великобритания ушла из этого гадючника,а мы упорно в него лезем.
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09.05.2022 19:13 Відповісти
+16
Нужен союз с британией👍
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09.05.2022 19:27 Відповісти
+14
Еврошлюхи кремень❗Продаются не взирая на ситуацию👎
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09.05.2022 18:43 Відповісти
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Еврошлюхи кремень❗Продаются не взирая на ситуацию👎
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09.05.2022 18:43 Відповісти
Великобритания ушла из этого гадючника,а мы упорно в него лезем.
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09.05.2022 19:13 Відповісти
Нужен союз с британией👍
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09.05.2022 19:27 Відповісти
і Прибалтика і Польша і Словенія, Румунія можливо.
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09.05.2022 20:47 Відповісти
не "Прибалтика", а страны Балтии
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09.05.2022 22:03 Відповісти
+ поляки, турки. фіни і прибалти
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09.05.2022 21:55 Відповісти
Бриты вообще самые адекватные в мире, США чуть не дотягивают до них из-за перегибов с неграми
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09.05.2022 22:56 Відповісти
І як сказав В.Гайдукевич в 2008 під час газової кризи : "А тепер треба добре подумати , чи потрібна нам така Европа".
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09.05.2022 19:57 Відповісти
Политическое руководство настолько ттупое , не понимает , что помогая ***** они копают себе яму . Если война затянется , то тогда разразится продовольственный кризис . Я буду смеяться , когда голодные негры и арабы начнут штурмовать Европу , и начнут кстати с Греции
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09.05.2022 20:09 Відповісти
Дебилы ***👎
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09.05.2022 20:49 Відповісти
Нехай Україна закриє спочатку нафтопровід "дружба".
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09.05.2022 20:43 Відповісти
Это ценности ЕС
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09.05.2022 22:11 Відповісти
Уколотый и сертифицированный не определённого пола. Это идеальное существо по левацким понятиям❗👎
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09.05.2022 22:17 Відповісти
Євросоюз відмовився від санкцій проти транспортування російської нафти, - Bloomberg Джерело: https://biz.censor.net/n3340190
ПО ФАКТУ ЦЕ ЗВУЧИТЬ ТАК - ЄВРОСОЮЗ ВІДМОВИВСЯ ВІД САНКЦІЙ ЗА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ.
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09.05.2022 22:19 Відповісти
ЄВРОШЛЮХИ будуть продовжувати фінансувати вбивство українського народу
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09.05.2022 22:37 Відповісти
Бизнес, ничего личного.
И главное - никого этим не удивили
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09.05.2022 23:27 Відповісти
Европа у всій своїй красі....Брехуни двуличні тварюки
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10.05.2022 03:41 Відповісти
Все що потрібно для приведення кацапів до "протверезіння" буде зроблено. Не так швидко як багатьом тут хотілось би "бо ми того варті". Рішення прийнято і буде виконуватись неухильно. Агресивна фашистська роzія нікому не потрібна і є загрозою для світового порядку, культури та цивілізації як такої. Так, нам не пощастило бо ми на "передку". Цього ніхто не може змінити але нам допомагають чим можуть. Тому дякуємо і вбиваємо кацапів за себе та з фінансового і матеріального благословіння всього світу.
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10.05.2022 06:14 Відповісти
Сватів можна в рашці показувати а ви так багато хочете від Європи.
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10.05.2022 06:59 Відповісти
Вот чем ***** все эти союзы.
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10.05.2022 09:04 Відповісти
Греки це ті ж євреї, тільки ще гірші - продадуть навіть мотузку на якій їх потім повісять.
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10.05.2022 10:33 Відповісти

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