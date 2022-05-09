Євросоюз відмовився від санкцій проти транспортування російської нафти, – Bloomberg

Європейський Союз планує пом’якшити шостий пакет санкцій проти Росії у частині запровадження обмежень на транспортування російської нафти.

За даними агентства Bloomberg, ЄС відмовиться від пропозиції заборонити суднам з країн ЄС транспортувати російську нафту до третіх країн.

Джерела агентства вказують, що цей пункт було виключено з переліку запропонованих Єврокомісією санкції на вимогу Греції, економіка якої залежить від судноплавства. Зокрема, грецьким компаніям належить більше чверті світових нафтових танкерів за місткістю.При прийнятті рішення країни ЄС також врахували відсутність єдиної позиції країн "Великої сімки" з цього питання.

Зазначимо, що зараз саме грецькі компанії активно заробляють на перевезенні російської нафти на тлі відмови від неї у багатьох країнах Заходу.

Водночас ЄС зберігає плани заборонити європейським компаніям страхування таких перевезень, що торкнеться більшості світового флоту нафтових танкерів, які можуть перевозити російську нафту.

Танкерні компанії колективно страхують свої судна від ризиків, включаючи розлив нафти. Через організацію International Group of P&I Clubs у Лондоні власники суден спільно купують покриття у 80 перестраховиків, у тому числі у понад 20 із 25 найбільших постачальників цих послуг у світі.

Таким чином, заборона на страхування зробила б майже неможливим отримання такого покриття, враховуючи, скільки перестрахувальників є європейськими, за словами старшого провідного андеррайтера, безпосередньо задіяного у цьому процесі.

Члени International Group of P&I Clubs страхують 95% танкерного флоту, якщо вони більше не зможуть цього робити, це змусить Москву або її покупців шукати альтернативних домовленостей у той час, коли Росія вже зазнає жорстких санкцій.

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Відпочтку Єврокомісія пропонувала заборонити транспортування російської нафти та нафтопродуктів до третіх країн, у тому числі шляхом перевантаження з судна на судно. Зазначимо, що ця схема широко використовується для експорту російської нафти зараз.

Крім того, Єврокомісія пропонує запровадити заборону на імпорт російської сирої нафти протягом наступних шести місяців, а російських нафтопродукті – з січня 2023 року. При цьому в процесі обговорення рішення ЄС запропонував Угорщині та Словаччині відстрочку для виконання цих санкцій до кінця 2024 року, а Чехії – до червня того ж року.

Європейським компаніям також буде заборонено надавати "технічну допомогу, брокерські послуги, фінансову чи фінансову допомогу чи будь-які інші послуги, пов’язані з цими заборонами".

Однак Угорщина продовжує блокувати ухвалення цих санкцій.