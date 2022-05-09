Угорщина продовжить блокувати нафтове ембарго проти Росії, – голова МЗС

Угорщина не змінила свою позицію щодо нафтового ембарго проти Росії та наполягає, що не готова його підтримати попри складні переговори, які тривають в останні дні, і запропоновані їй поступки.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, передає Європейська правда.

"Угорщина не голосуватиме за ініціативу Єврокомісії щодо санкцій проти Росії, оскільки вона створює проблему для Угорщини і не містить пропозиції щодо її вирішення", – заявив Сіярто.

Він повторив слова прем’єр-міністра Віктора Орбана про те, що пропозиція Єврокомісії схожа на "атомну бомбу" для угорської економіки і знищить її стабільне енергопостачання.

Сійярто додав, що географічне положення країни, транспортні шляхи, розташування та наявність нафтогазових родовищ визначають безпеку енергопостачання Угорщини.

Він сказав, що структура енергопостачання кожної країни ЄС є різною, і що глави держав і урядів Євросоюзу погодилися, що Європейський союз може вжити лише ті заходи, які враховують різні структури енергопостачання в кожній державі-члені.

Майже дві третини нафти, яку отримує Угорщина, походить з Росії.

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Як повідомлялося, вже майже тиждень посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій. Він передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти.

Минулої п'ятниці прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країні потрібно п'ять років для відмови від російської нафти. Він також заявив, що відкидає нинішні пропозиції ЄС щодо заборони на постачання російської нафти до ЄС.

Водночас, за даними агентства Bloomberg, що у ЄС пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років.

Зазначимо, що шостий пакет санкцій проти РФ передбачає нафтове ембарго проти РФ, заборону перевезення і страхові послуги для перевезення російської нафти, заборону мовлення трьох державних телеканалів, а також відключення "Сбербанку" і ще двох банків від SWIFT.