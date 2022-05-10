Кулеба розкритикував аргументи Угорщини проти запровадження ембарго на російську нафту

Аргументи Угорщини, яка продовжує блокувати запровадження ембарго на імпорт російської нафти на рівні ЄС, є надуманими, а своїми діями угорська влада підіграє агресору.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на пресконференції у Києві, повідомляє Європейська правда.

"Всі зволікання з ухваленням шостого санкційного пакету є абсолютно неприпустимим. Всі аргументи про те, що нафтове ембарго у тому вигляді, в якому воно було запропоноване до ухвалення, зруйнує економіку Угорщини чи будь-якої іншої країни є надуманими. ЄС запропонував гнучкий механізм запровадження нафтового ембарго, який якраз і враховує інтереси всіх держав-членів", – наголосив міністр.

Він додав, що Україна дуже сподівається на те, що найближчими днями рішення буде знайдене.

"Якщо його не буде знайдено, то нам всім залишиться зробити тільки один висновок: що Угорщина своєю непоступливою позицією просто підіграє Російській Федерації у її намаганнях зберегти нафтовий ринок Європейського Союзу", – зазначив Кулеба.

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Як повідомлялося, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела переговори з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, уряд якого блокує запровадження санкцій проти імпорту російської нафти. За підсумками переговорів міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що сторони досягли певного прогресу, однак Угорщина продовжить блокувати рішення про запровадження ембарго на імпорт російської нафти.

Вже майже тиждень посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій. Він передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти.

Минулої п'ятниці прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країні потрібно п'ять років для відмови від російської нафти. Він також заявив, що відкидає нинішні пропозиції ЄС щодо заборони на постачання російської нафти до ЄС.

Водночас, за даними агентства Bloomberg, що у ЄС пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років.

Зазначимо, що шостий пакет санкцій проти РФ передбачає нафтове ембарго проти РФ, заборону перевезення і страхові послуги для перевезення російської нафти, заборону мовлення трьох державних телеканалів, а також відключення "Сбербанку" і ще двох банків від SWIFT.