Найбільший глобальний трейдер спрогнозував подальше падіння експорту нафти з Росії

Світовим нафтотрейдерам стане набагато важче купувати та продавати російську нафту вже з середини травня з огляду за набуття чинності запровадженими раніше санкціями ЄС, а отже експорт нафти з РФ продовжить зменшуватися.

Про це заявив голова азіатського бізнесу найбільшої у світі трейдерської компанії Vitol Майк Мюллер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми практично наближаємося до тієї дати, після якої міжнародна банківська система не зможе здійснювати транзакції за участю російських організацій. Санкції ЄС заборонять низку операцій з 15 травня", – сказав Мюллер.

Він додав, що нафтовий експорт Росії, ймовірно, вже зменшився на 1 млн барелів на добу з 7,5 млн барелів на добу в період до початку військового вторгнення РФ в Україну наприкінці лютого. Мюллер додав, що після 15 травня експорт російської нафти може впасти ще більше.

При цьому навіть для тих компаній, які досі могли торгувати російськими енергоресурсами, посилаючись на зобов'язання за контрактами, настане "інша реальність", зазначив топменеджер Vitol.

Він також зауважив, що багато трейдерів, страховиків, банків та логістичних компаній вже скорочують обсяги бізнесу, пов’язаного з російськими енергоресурсами, через побоювання порушити введені санкції та нашкодити репутації. Проте деякі невеликі трейдери, як очікується, продовжать здійснювати угоди з Росією, хоча зіштовхнуться із труднощами при страхуванні та перевезенні вантажів.

Зазначимо, що запроваджені проти "Роснєфті" та "Газпром нєфті" санкції ЄС передбачають, що з 15 травня європейський бізнес може купувати нафту цих компаній лише у випадку необхідності для енергопостачання ЄС. Трейдер Trafigura, один із найбільших покупців нафти "Роснефти", заявив 26 квітня, що до 15 травня повністю припинить ці операції.

Минулого місяця Vitol оголосила про намір припинити всі угоди на постачання нафти з РФ до кінця поточного року, значно зменшивши обсяг таких операцій вже у другому кварталі.

Читайте також: Видобуток газу в Росії почав падати

Як повідомлялося, за прогнозами російського уряду видобуток нафти в РФ у 2022 році впаде на 17%, що може стати найбільшим зменшенням видобутку з 1990-х років.

Зазначимо, що раніше підконтрольне Міненерго РФ "Центральне диспетчерське управління паливо-енергетичного комплексу" (ЦДУ ПЕК)припинило публікувати статистику про видобуток та експорт нафти на невизначений термін.

Це трапилося після того, як з’явилися перші повідомлення про падіння видобутку нафти в РФ внаслідок запроваджених санкцій.