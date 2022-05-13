ЄС має погодити ембарго на постачання нафти з РФ, – Боррель

Євросоюз продовжує роботу над погодженням ембарго на імпорт російської нафти та повинен дійти згоди щодо цього питання на політичному рівні, тому що це стосується кожної з країн-членів.

Про це перед початком зустрічі глав МЗС G7 сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Укрінформ.

Боррель відповів на запитання журналістів стосовно того, чи вдасться Євросоюзу подолати заперечення з боку Угорщини щодо запровадження ембарго на постачання нафти з Росії.

"Ця робота триває. У понеділок міністри закордонних справ матимуть справу з цим. Я надам новий політичний імпульс для досягнення згоди. Переконаний, що така угода буде. Нам потрібна ця угода, і вона буде. Тому що нам необхідно позбавитися нафтової залежності від Росії. Ми маємо розуміти особливі обставини у кожній з 27 країн-членів. Якщо немає згоди на рівні послів, у понеділок міністри на Раді міністрів із закордонних справ мають надати політичний імпульс, – я над цим працюю", – наголосив головний дипломат ЄС.

Як раніше повідомлялося, за даними Bloomberg, деякі країни ЄС допускають відтермінування заборони на російську нафту, щоб прискорити ухвалення шостого пакету санкцій – якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

Читайте також: Євросоюз розглядає можливість компенсації Угорщині, якщо Орбан погодиться на нафтові санкції проти РФ, – ЗМІ

Вже понад тиждень посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років.

Також у Будапешті заявили, що не блокуватимуть ембарго тільки за умови, що під нього не потрапить імпорт нафти через трубопроводи.