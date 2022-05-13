Болгарія з 1 липня почне отримувати газ із Азербайджану

Болгарія зможе отримувати газ із Азербайджану в повному обсязі з 1 липня.

Про це на слуханнях у парламенті заявив болгарський прем'єр-міністр Кирило Пєтков, передає enkorr.

"Ми можемо отримати газ із Азербайджану з 1 липня у повному обсязі, це постачання не залежить від завершення будівництва міжсистемного газопроводу з Грецією", – сказав Пєтков.

Петков також повідомив, що договір про постачання скрапленого газу на двох танкерів із США у червні підписано, а місце для розвантаження судів зарезервовано.

"Американський газ також буде доставлений до Болгарії, все узгоджено", – доповнив він.

Як повідомлялося, російський "Газпром" з 27 квітня повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.