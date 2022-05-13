Ухвалення санкцій Євросоюзу проти російської нафти затягується, – ЗМІ

Обговорення шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, який має включати ембарго на імпорт російської нафти, ще триває, і чи буде це рішення ухвалено міністрами закордонних справ у понеділок – не відомо.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на європейського дипломата, обізнаного з ходом перемовин.

"Обговорення триває, я не можу передбачити, завершиться воно до понеділка чи ні", – сказав він.

Водночас співрозмовник агентства висловив упевненість, що це рішення буде ухвалено.

"Дозвольте мені зробити два передбачення – обговорення завершиться єдністю, спільними діями Європейського Союзу, воно завершиться позитивно для нас та для українського народу. Ми зробимо те, що відображатиме єдність, силу, нашу відданість Україні", – наголосив він, зазначивши, що при цьому будуть враховані інтереси кожної держави-члена.

Європейський дипломат також повідомив, що у другій половині понеділка у частині засідання, присвяченому обговоренню ситуації в Україні через війну, яку веде проти неї Росія, до міністрів закордонних справ країн-членів Європейського союзу приєднається їхній український колега Дмитро Кулеба.

Як повідомлялося, раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз продовжує роботу над погодженням ембарго на імпорт російської нафти та повинен дійти згоди щодо цього питання на політичному рівні у понеділок на зустрічі міністрів закордонних справ. Він також висловив переконання, що країни ЄС зможуть нарешті дійти згоди у цьому питанні.

Водночас за даними Bloomberg, деякі країни ЄС допускають відтермінування заборони на російську нафту, щоб прискорити ухвалення шостого пакету санкцій – якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

Вже понад тиждень посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років.

Також у Будапешті заявили, що не блокуватимуть ембарго тільки за умови, що під нього не потрапить імпорт нафти через трубопроводи.