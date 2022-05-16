Лише одна країна ЄС продовжує блокувати санкції проти російської нафти, – Кулеба

Рішення про шостий пакет санкцій ЄС проти Росії поки не прийнято, оскільки запровадження ембарго на нафту, яке є частиною цього пакету, продовжує блокувати лише одна країна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який брав участь у засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Боюсселі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У момент, коли я входив до зали, рішення про шостий пакет санкцій не було прийнято. Немає ясності, чи буде ембарго на нафту, яке є частиною шостого пакета, прийнято сьогодні. Міністри закордонних справ ЄС продовжать свої дискусії. Що я почув, так це ясна переважна підтримка шостого пакету, ембарго на нафту. Фактично, не буде перебільшенням сказати, що є тільки одна країна, яка продовжує блокувати введення ембарго на нафту, і ЄС повинен буде з'ясувати, як вирішити занепокоєння цієї країни і як це втілити в життя", – сказав Кулеба.

Як повідомлялося, категорично проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти в ЄС виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого парламент країни сьогодні призначив головою уряду країни на новий строк.

Раніше у понеділок голова європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив сумнів, що осільники МЗС країн ЄС на зустрічі в понеділок зможуть ухвалити рішення щодо ембарго на російську нафту, оскільки низка країн ЄС не підтримує цього заходу.

Водночас, за даними Bloomberg, деякі країни ЄС допускають відтермінування заборони на російську нафту, щоб прискорити ухвалення шостого пакету санкцій – якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

Вже понад тиждень посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.