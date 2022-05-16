Євросоюз виділив ще 500 мільйонів євро на зброю для України

Міністри закордонних справ країни ЄС на зустрічі у понеділок в Брюсселі погодилися виділити додаткові 500 млн євро на оборонну допомогу Україні, таким чином загальна сума європейської допомоги сягає 2 млрд євро.

Про це після завершення зустрічі повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише Інтерфакс-Україна.

"Ми погодилися надати додаткові 500 млн з Європейського фонду миру для доставки зброї. Те, що почалося з 500 млн, тепер наближається до 2 млрд", – заявив Боррель.

Він наголосив, що "це лише верхівка айсбергу", оскільки країни-члени ЄС надають Україні допомогу самостійно.

Водночас Боррель констатував, що міністрам країн ЄС не вдалося дійти консенсусу та фіналізувати шостий пакет санкцій проти РФ, який передбачає запровадження ембарго на імпорт російської нафти.

"Ми продовжимо вводити санкції проти Росії, щоб зробити ціну вторгнення непідйомною для Кремля. Ми продовжуємо дискусії. На жаль, сьогодні було неможливо досягти угоди, щоб фіналізувати шостий пакет санкцій. Питання повернеться до Комітету постійних представників, і посли продовжать дискусії. Ми залишаємося з тими ж складнощами – щодо одностайності щодо ембарго на нафту", – сказав Боррель.

Як повідомлялося, категорично проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти в ЄС виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого парламент країни сьогодні призначив головою уряду країни на новий строк.

Раніше у понеділок голова європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив сумнів, що осільники МЗС країн ЄС на зустрічі в понеділок зможуть ухвалити рішення щодо ембарго на російську нафту, оскільки низка країн ЄС не підтримує цього заходу.

Водночас, за даними Bloomberg, деякі країни ЄС допускають відтермінування заборони на російську нафту, щоб прискорити ухвалення шостого пакету санкцій – якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

Вже понад тиждень посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.