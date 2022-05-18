Угорщина продовжує блокувати шостий пакет санкцій ЄС проти Росії, – єврокомісар

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії досі заблоковано.

Про це єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні заявив у ефірі італійського каналу Rai News 24, повідомляє "Forbes Україна".

"Ми прийняли дуже швидко й одностайно пʼять пакетів санкцій. Але шостий пакет з відомих причин наразі "стоїть", – сказав єврокомісар.

Водночас він висловив сподівання, що прогресу з досягнення угоди буде досягнуто.

"Я оптимістично налаштований на перспективи знаходження компромісу", – сказав Джентілоні.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок заявляв, що рішення про шостий пакет санкцій ЄС проти Росії поки не прийнято, оскільки запровадження ембарго на нафту, яке є частиною цього пакету, продовжує блокувати лише одна країна.

Відомо, що категорично проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти в ЄС виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Водночас, за даними Bloomberg, деякі країни ЄС допускають відтермінування заборони на російську нафту, щоб прискорити ухвалення шостого пакету санкцій – якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

Вже два тижні посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.