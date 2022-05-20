Санкції проти Росії триватимуть десятиліттями, – Медведєв

Заступник голови Ради безпеки РФ, колишній президент Росії Дмитрій Медведєв заявив, що санкції щодо РФ діятимуть протягом десятиліть і треба розраховувати лише на власні можливості.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Ми з вами розуміємо чудово, що санкції, які введені, діятимуть, очевидно, дуже довго. Це ніяк не пов'язано навіть зі спеціальною військовою операцією (так Росія називає своє військове вторгнення до України, – ред.). Очевидно, що санкції матимуть пролонговану дію, як це було й у колишні, зокрема радянські часи. Тобто це десятиліття", – сказав Медведєв.

"Тому ми маємо розраховувати лише на власні можливості", – додав він.

За його словами, через санкції немає можливостей закуповувати іноземне обладнання для оснащення дослідницьких центрів.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок заявляв, що рішення про шостий пакет санкцій ЄС проти Росії поки не прийнято, оскільки запровадження ембарго на нафту, яке є частиною цього пакету, продовжує блокувати лише одна країна.

Відомо, що категорично проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти в ЄС виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Водночас, за даними Bloomberg, деякі країни ЄС допускають відтермінування заборони на російську нафту, щоб прискорити ухвалення шостого пакету санкцій – якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

Вже два тижні посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.