Росія припинила постачання газу до Фінляндії
Постачання російського газу до Фінляндії зупинилося.
Про це повідомляє фінська державна енергокомпанія Gasum.
Зазначається, що від сьогоднішнього дня, протягом літнього сезону 2022 року оператор постачатиме своїм клієнтам природний газ з інших джерел – через трубопровід Balticconnector з Естонії.
Напередодні "Газпром експорт" поінформував Gasum про припинення постачання газу з 7:00 21 травня. У російській компанії зазначили, що відповідне рішення ухвалене через відмову фінської компанії виконувати вимогу щодо нової схеми оплати за газ.
Як повідомлялося, Gasum не погодився з вимогою російського "Газпрому" здійснювати оплату за газ у рублях, відмовився від переходу на рублеві платежі та подав позов до міжнародного арбітражу.
Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.
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