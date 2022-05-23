Німеччина готова підтримати ембарго на російську нафту без участі Угорщини

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек розчарований тим, що ЄС досі не погодив нафтове ембарго проти РФ.

Про це він сказав у радіоінтерв'ю Deutschlandfunk, передає Reuters.



За його словами, Німеччина готова відмовитись від участі Угорщини в ембарго, щоб прискорити запропоновану заборону.



"Якщо президент Єврокомісії скаже, що ми робимо це як 26 (країн-членів ЄС, – ред), без Угорщини, то це шлях, який я завжди підтримуватиму", – сказав Габек.



Водночас він зазначив, що поки що не чув такої пропозиції від ЄС.



Серед 27 країн-членів ЄС Угорщина є найбільшим критиком запланованого ембарго на російську нафту. Відомо, що категорично проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти в ЄС виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Водночас, за даними Bloomberg, деякі країни ЄС допускають відтермінування заборони на російську нафту, щоб прискорити ухвалення шостого пакету санкцій – якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

Посли ЄС так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.