Зеленський розкритикував позицію Угорщини щодо ембарго на російську нафту

Президент Володимир Зеленський розкритикував владу Угорщини за небажання запроваджувати ембарго на постачання до Євросоюзу російської нафти.

Про це він заявив під час українського сніданку у Давосі, передає Liga.net.

Зеленський вважає, що наразі немає ні єдності в ЄС щодо майбутнього України, ні міцного об'єднаного Заходу. За його словами, із санкціями – та сама ситуація.

"Ми дійшли до шостого пакету санкцій, ембарго нафти. Усі кажуть: за цей час Росія заробить $200 млрд. За такі суми можна купувати будь-яку зброю. Чи введений шостий пакет? Ні. Чому? Угорщині щось не підходить, щось із нафтою не те, якось не так вони бачать світ", – сказав президент.

За його словами, Угорщині розповідають про війну в Україні, смерті людей, катування з боку російських солдатів. "Їм про це розповідають. Вони кажуть: все зрозуміло, то що з нафтою робити, де нам брати гроші?" – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виключила досягнення домовленості щодо запровадження ембарго на імпорт нафти з Росії під час саміту лідерів країн ЄС наступного тижня через позицію Угорщини.

Раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сам запропонував виключити обговорення запропонованого Єврокомісією ембарго на імпорт нафти з Росії з порядку денного саміту лідерів країн ЄС, який має відбутися наступного тижня. Він наголосив, що Угорщина не відмовиться від блокування цього рішення.

Раніше джерела агентства Bloomberg відзначали, що ймовірність ухвалення рішення про ембарго на імпорт російської нафти на зустрічі лідерів блоку наступного тижня зменшується, оскільки Угорщина продовжує його блокувати. Співрозмовники агентства стверджують, що позиція Будапешта у цьому питанні стає жорсткішою попри спроби Єврокомісії знайти компроміс, зокрема, відкласти запровадження ембарго для Угорщини та Словаччини до кінця 2024 року, а для Чехії – до червня того ж року.

У відповідь Будапешт вказував, що для оновлення нафтової промисловості країни знадобиться щонайменше 770 мільйонів євро, а також невизначена кількість додаткових коштів для адаптації до потенційних стрибків ціни на газ. Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявляв, що для енергетичної безпеки країни знадобиться від 15 до 18 мільярдів євро.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 16 травня заявляв, що рішення про шостий пакет санкцій ЄС проти Росії поки не прийнято, оскільки запровадження ембарго на нафту, яке є частиною цього пакету, продовжує блокувати лише одна країна. Відомо, що категорично проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти в ЄС виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Вже майже три тижні представники країн ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.