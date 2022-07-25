Міграційна служба визнала недійсним український паспорт Коломойського, – Forbes

Паспорт мільярдера Ігоря Коломойського у реєстрі Державної міграційної служби для перевірки паспортів вказаний як "недійсний".

Про це повідомляє "Forbes Україна" із посиланням на дані Держміграції та неназваного учасника судових процесів між олігархом та державним "Приватбанком".

Паспортні дані Ігоря Коломойського є у публічному доступі, наприклад, в архівних протоколах засідань зборів акіонерів "Приватбанку" до націоналізації 2016 року, які досі зберігаються на офіційному сайті банку. У базі ДМС документ з такою серією та номером вказаний як "недійсний".

За словами співрозмовника видання, ще напередодні (24 липня) паспорт Коломойського значився як дійсний.

Як уточнив співрозмовник видання, паспорт Геннадія Боголюбова також помічений у базі ДМС як недійсний. Ще 2017 року Боголюбов відмовився від українського громадянства, але 2019 року отримав посвідку на постійне проживання в Україні.

Адвокат Олександр Вінниченко, який захищає інтереси Коломойського в одній із справ "Приватбанку", сказав, що йому невідомо про можливе позбавлення Коломойського громадянства. Він відмовився звʼязуватися з клієнтом з цього приводу.

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Про можливе позбавлення українського громадянства Коломойського, співголови забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та нинішнього очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана, з посиланням на джерела 20 липня повідомило видання "Українська правда".

Тоді ж у мережу потрапила нібито копія указу президента зі списком осіб, яких позбавлено громадянства.

22 липня у Корбана на кордоні під час спроби повернутися в Україну з Польщі прикордонники вилучили паспорт і видали акт, у якому зазначено, що він є особою без громадянства. Прикордонники посилались на указ президента про припинення громадянства. Проте жодних документів на сайті президента досі не опубліковано.

Позбавлення громадянства, згідно із Законом України "Про громадянство", відбувається у разі добровільного набуття громадянином України громадянства іншої держави, набуття особою громадянства України внаслідок обману, добровільного вступу на військову службу іншої держави. Окрім українського, Коломойський повідомляв про наявність у нього паспортів Кіпру та Ізраїлю.