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Новини
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Міграційна служба визнала недійсним український паспорт Коломойського, – Forbes

коломойский

Паспорт мільярдера Ігоря Коломойського у реєстрі Державної міграційної служби для перевірки паспортів вказаний як "недійсний".

Про це повідомляє "Forbes Україна" із посиланням на дані Держміграції та неназваного учасника судових процесів між олігархом та державним "Приватбанком".

Паспортні дані Ігоря Коломойського є у публічному доступі, наприклад, в архівних протоколах засідань зборів акіонерів "Приватбанку" до націоналізації 2016 року, які досі зберігаються на офіційному сайті банку. У базі ДМС документ з такою серією та номером вказаний як "недійсний".

За словами співрозмовника видання, ще напередодні (24 липня) паспорт Коломойського значився як дійсний.

Як уточнив співрозмовник видання, паспорт Геннадія Боголюбова також помічений у базі ДМС як недійсний. Ще 2017 року Боголюбов відмовився від українського громадянства, але 2019 року отримав посвідку на постійне проживання в Україні.

Адвокат Олександр Вінниченко, який захищає інтереси Коломойського в одній із справ "Приватбанку", сказав, що йому невідомо про можливе позбавлення Коломойського громадянства. Він відмовився звʼязуватися з клієнтом з цього приводу.

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Про можливе позбавлення українського громадянства Коломойського, співголови забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та нинішнього очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана, з посиланням на джерела 20 липня повідомило видання "Українська правда".

Тоді ж у мережу потрапила нібито копія указу президента зі списком осіб, яких позбавлено громадянства.

22 липня у Корбана на кордоні під час спроби повернутися в Україну з Польщі прикордонники вилучили паспорт і видали акт, у якому зазначено, що він є особою без громадянства. Прикордонники посилались на указ президента про припинення громадянства. Проте жодних документів на сайті президента досі не опубліковано.

Позбавлення громадянства, згідно із Законом України "Про громадянство", відбувається у разі добровільного набуття громадянином України громадянства іншої держави, набуття особою громадянства України внаслідок обману, добровільного вступу на військову службу іншої держави. Окрім українського, Коломойський повідомляв про наявність у нього паспортів Кіпру та Ізраїлю.

Автор: 

громадянство (132) Коломойський Ігор (1772) паспорт (234)


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Топ коментарі
+7
Отдай зёле 1+1, и не греши. Ему еще избирательную компанию за счет государства проводить. А тебе ехать в Делавэр, ТВ тебе уже ни к чему.
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25.07.2022 16:51
+6
Окозамилювання.
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25.07.2022 19:35
+4
Черговий прояв ідіотизму влади...точніше Зеленського. Я есм царь...
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25.07.2022 17:57
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Отдай зёле 1+1, и не греши. Ему еще избирательную компанию за счет государства проводить. А тебе ехать в Делавэр, ТВ тебе уже ни к чему.
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25.07.2022 16:51 Відповісти
Нічо подібного. Ви чули якесь невдоволення з рота Скабєйчук? Все ок.
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26.07.2022 09:32 Відповісти
тепер каломойшу можна затримати і видати в США. цікаво, цікаво, чим вся ця комедія закінчиться.
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25.07.2022 17:02 Відповісти
Проблема Коломойського в тому, що будучи фінансистом секти ХАББАД в Україні він вирІшив прокрутити вручені йому на зберігання кошти ХАББАДу. І не зміг їх вчасно повернути. На чому й погорів. Ото й уся його проблема
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25.07.2022 21:12 Відповісти
недобре вчинив - взяв в одних і накупив нерухомості у других
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25.07.2022 23:30 Відповісти
Не можна. Задача була вивести його з під закону про олігархів. На г+г ж тихо
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26.07.2022 09:33 Відповісти
Варіація "Ріголєтто" Джузеппе Верді - Шут Ріголєтто (Зеля) "виступив проти" свого мафіозно-феодального покровителя з низькими морально етичними стандартами Герцога (кало-мойського) через прокляття графа Монтероне (Байден???)
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25.07.2022 17:51 Відповісти
Черговий прояв ідіотизму влади...точніше Зеленського. Я есм царь...
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25.07.2022 17:57 Відповісти
Окозамилювання.
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25.07.2022 19:35 Відповісти
100%
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26.07.2022 06:10 Відповісти
Напрасно клоун лишил гражданства Корбана, ой напрасно! На нём весь Днепр держится и область, а он такую подлянку сделал.
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25.07.2022 19:59 Відповісти
Правда ??? Нє может бить !!!
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25.07.2022 21:06 Відповісти
Начали с разминмрования Чонгара....
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25.07.2022 21:11 Відповісти
Не забудь филатова писнуть в список патриотов
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26.07.2022 08:39 Відповісти
у вас ошибка в слове "держится"! правильно будет "обворовывается"!
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26.07.2022 12:44 Відповісти
Цирк продолжается. Запасайтесь попкорном, пановэ
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25.07.2022 20:05 Відповісти
Пагано розіграно - не достає драматургії. Ось якби взяли під його білі рученьки та передали штатам...
А так як казав Станіславський - не вірю!
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25.07.2022 20:35 Відповісти
Не розумію ... Забрали закордонний паспорт ... внутрішній залишається, чи як ??
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25.07.2022 21:07 Відповісти
Это называется игра одного плохого актера зеленского, который плюет на законы, на Конституцию Украины а, главное, народ страны, который его выбрал. Терпите, коль нравится
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25.07.2022 22:32 Відповісти
ну клоу є клоу....поідеї після цього беню потрібно викинути з країни .це я так розумію потрібно було зробити ще вчора.але.....клоунада продовжується...це бидло просто має україців за дибілів рабів і тд.....ще такої нікчеми світ не бачив....але ж цей нарід -заслуговує напевне на таке чудо
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25.07.2022 23:03 Відповісти
о! почалася чергова серія мармезонського кордебалету під назвою "я-не я і хата не моя, отож я не олігарххх"
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26.07.2022 00:57 Відповісти
Каламойского в тюрьму в яму до тех пор пока не вернет Украине все вывезенпые активы(думаю 20 миллиардов). Остальны по той-же процедуре-начиная с Ахметова(там будет 40 миллиардов)
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26.07.2022 02:20 Відповісти
Зе відмазав свого спонсора від відповідальності.
А далі Ізраїль, а Ізраїль своїх громадян не видає США, хоча може для цього хряка
Коломойського зроблять виключення
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26.07.2022 02:37 Відповісти
Ні, тепер Коломойський офіційно - іноземний інвестор і тусить він в Дніпрі. А іноземних інвесторів ми бережемо, бо війна і тре будуть іноземні інвестиції. О.
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26.07.2022 09:34 Відповісти
Эту Бенебабу посадить здесь. Бабки останутся здесь. Такими мелочами заниматся некому. Лучше всё таки американцам слить.
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26.07.2022 08:41 Відповісти

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