Євросоюз планує виділити Україні 8 мільярдів євро до кінця літа, – Reuters

Європейський Союз попри труднощі має намір виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 8 млрд євро до вересня.

Про це агенції Reuters заявило джерело в уряді Німеччини, передає Європейська правда.

Зазначається, що частина траншу складатиметься з грантів, які не потрібно повертати, а інша частина – із позик.

За даними джерела, Німеччина зробить свій внесок у новий пакет допомоги, при цьому інші країни ЄС, як-от Італія та Франція, поки що утрималися. Берлін перебуває в тісному контакті з іншими членами Євросоюзу та Європейською Комісією щодо цього питання.

Новий транш макрофіну має підтримати бюджет українського уряду, тоді як військова і гуманітарна допомога, а також допомога для відбудови України фінансуватимуться з інших джерел, додало джерело.

Як повідомлялося, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС.

Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий надійшов 2 серпня.