Друге судно готується до відправлення зі Стамбула до портів України

Балкер Osprey S стане другим судном з початку повномасштабної військової агресії Росії, яке вирушить із Туреччини до України в рамках Стамбульської зернової ініціативи.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони Туреччини, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, наразі відбувається його огляд представниками Спільного координаційного центру (СКЦ) на північ від Стамбула.

Крім того, СКЦ 7 серпня здійснює також перевірку судна Polarnet під турецьким прапором, яке привезе 12 тис. тонн кукурудзи в Карасу, а також суховантажне судно Rojen, яке з 13 тис. тонн кукурудзи слідує до Англії.

Як повідомлялося, балкер Fulmar S під прапором Барбадоса в суботу, 6 серпня, прибув до порту "Чорноморськ", ставши першим судном, яке прийшло в Україну, з початку війни.

Нагадаємо, 5 серпня перший караван із трьох суден з українським збіжжям вирушив з портів Великої Одеси – Navi Star, Rojen та Polarnet – з 57 тис. тонн української кукурудзи. Вони направляються до Туреччині, Великої Британії та Ірландії

1 серпня із Одеського порту вийшло перше за час повномасштабної війни судно, завантажене українським зерном – Razoni, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. На борту судна перебуває 26 тис. тонн української кукурудзи.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".