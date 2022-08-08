Перше судно з українським продовольством вийшло з порту "Південний"

У межах реалізації "зернової ініціативи" сьогодні вранці з порту "Південний" вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством балкер Sacura прямує до Італії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що судно об’єдналося в караван із балкером Arizona, яке відправилось з порту "Чорноморськ" в Нідерланди. На борту обох суден 60 тис. тонн агропродукції.

"Сьогодні до реалізації ініціативи повноцінно залучено найбільший український порт – "Південний". Таким чином усі порти Великої Одеси задіяні для експорту агропродукції", – зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, наразі держава планує нарощувати перевалку в портах. Протягом двох тижнів планується збільшити перевалку до 3-5 суден на добу.

"Працюємо з гарантами домовленостей, щоб "зерновий коридор" працював безперебійно і були дотримані усі безпекові вимоги до судноплавства", – додав міністр.

Як повідомлялося, балкер Fulmar S під прапором Барбадоса в суботу, 6 серпня, прибув до порту "Чорноморськ", ставши першим судном, яке прийшло в Україну, з початку війни.

Нагадаємо, 5 серпня перший караван із трьох суден з українським збіжжям вирушив з портів Великої Одеси – Navi Star, Rojen та Polarnet – з 57 тис. тонн української кукурудзи. Вони направляються до Туреччині, Великої Британії та Ірландії

1 серпня із Одеського порту вийшло перше за час повномасштабної війни судно, завантажене українським зерном – Razoni, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. На борту судна перебуває 26 тис. тонн української кукурудзи.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Не враховуючи відправлених сьогодні суден, в рамках реалізації домовленостей з портів уже вийшли 8 суден з українською агроподукцією.