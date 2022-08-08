Покупець українського зерна в Лівані відмовився приймати вантаж, – посольство
Покупець українського зерна, яке було відправлено на судні Razoni, відмовився приймати вантаж.
Про це повідомило посольство України в Лівані.
"Згідно з інформацією, наданою вантажовідправником українського зерна на борту Razoni, покупець у Лівані відмовився приймати вантаж через затримки з доставкою (понад 5 місяців). Отже, відправник вантажу тепер шукає іншого одержувача для розвантаження свого вантажу або в Лівані/Тріполі, або в будь-якій іншій країні/порті", – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 5 серпня перший караван із трьох суден з українським збіжжям вирушив з портів Великої Одеси – Navi Star, Rojen та Polarnet – з 57 тис. тонн української кукурудзи. Вони направляються до Туреччині, Великої Британії та Ірландії
8 серпня судно Polarnet, яке одним з перших взяло участь в реалізації ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, успішно пройшло перевірку інспекційною групою в Стамбулі та прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині.
1 серпня із Одеського порту вийшло перше за час повномасштабної війни судно, завантажене українським зерном – Razoni, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. На борту судна перебуває 26 тис. тонн української кукурудзи.
Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".
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Не хочуть українського зерна, дармоїди, то нехай їдять фініки та кокоси.
Всі приложились - придуркуватий Кулеба, міністр інфраструктури Кубраков, стільки слів і заяв. Тому міністерству інфраструктури особливо не щастить, Міністри останні десятиріччя одні придурки, Остапи Бендери в Васюках.. То був скандальний Рудьковський, любитель повій, то Омельян будівник міжгалактичного гіперлупу, зараз цей Кубраков що завів схеми обдирання моряків переатестацією та постійними спробами провести знову корупційний техогляд під егідою свого міністерства. Техогляд який як 200% корупційний відмінив всім ненависний Віктор Федорович (досі йому за це велике дякую)
продайте єгиптянам, або якщо всі ситі - перетримайте його десь в Європі
восени ліванці заспівають геть іншу пісню... ну і ціну вже іншу їм дамо