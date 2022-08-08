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Новини
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Покупець українського зерна в Лівані відмовився приймати вантаж, – посольство

зерно,razoni

Покупець українського зерна, яке було відправлено на судні Razoni, відмовився приймати вантаж.

Про це повідомило посольство України в Лівані.

"Згідно з інформацією, наданою вантажовідправником українського зерна на борту Razoni, покупець у Лівані відмовився приймати вантаж через затримки з доставкою (понад 5 місяців). Отже, відправник вантажу тепер шукає іншого одержувача для розвантаження свого вантажу або в Лівані/Тріполі, або в будь-якій іншій країні/порті", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 5 серпня перший караван із трьох суден з українським збіжжям вирушив з портів Великої Одеси – Navi Star, Rojen та Polarnet – з 57 тис. тонн української кукурудзи. Вони направляються до Туреччині, Великої Британії та Ірландії

8 серпня судно Polarnet, яке одним з перших взяло участь в реалізації ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, успішно пройшло перевірку інспекційною групою в Стамбулі та прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині.

1 серпня із Одеського порту вийшло перше за час повномасштабної війни судно, завантажене українським зерном – Razoni, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. На борту судна перебуває 26 тис. тонн української кукурудзи.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Автор: 

зерно (1879) Ліван (15)


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Топ коментарі
+14
А коли судно відправляли, покупцю могли подзвонити? Враження що зерном у нас торгують дебіли.
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08.08.2022 21:45
+9
НЕ треба продавати ліванцям ЖОДНОГО центнера нашого збіжжя!!! Ці срані виродки ладні купувати у рашистів крадене в нас зерно від параші!! Продавати їм наше зерно - це як "кидати бісер свиням"! Як не хочуть нашого зерна - хай жеруть віслючі кізяки! Буде в них голод - то їх срані проблеми!! Хай краще думають яку собі владу обирати!
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08.08.2022 22:13
+8
Купили раніше верадене росіянами?
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08.08.2022 21:45
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А коли судно відправляли, покупцю могли подзвонити? Враження що зерном у нас торгують дебіли.
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08.08.2022 21:45 Відповісти
Могли хоча - б прочитати контракт, дійсно дебіли. Це ж не до кума п'яному припертись несподівано, а цілий корабель з зерном та ще й таких обставинах. Значить не такі вони вже й голодні, якщо відмовляються, а крику було ...
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09.08.2022 00:31 Відповісти
Чи не найбільша наша цінність Українське Збіжжя - мало того, що здають всякій ******* за безцінь. То їх (продажне недолуге керівництво на банковій) навіть на цьому посилають *****. Так низько Україну не опускало ще жодне керівництво...
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09.08.2022 12:13 Відповісти
Купили раніше верадене росіянами?
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08.08.2022 21:45 Відповісти
Шмарклю геть!
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08.08.2022 21:48 Відповісти
НЕ треба продавати ліванцям ЖОДНОГО центнера нашого збіжжя!!! Ці срані виродки ладні купувати у рашистів крадене в нас зерно від параші!! Продавати їм наше зерно - це як "кидати бісер свиням"! Як не хочуть нашого зерна - хай жеруть віслючі кізяки! Буде в них голод - то їх срані проблеми!! Хай краще думають яку собі владу обирати!
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08.08.2022 22:13 Відповісти
Там крайне сложная политическая обстановка. Почти на гране грвжданской войны. Отказ от ареста того судна с краденным зерном наверняка был принят под давлением Сирийского влияния через ту же Хезболлу. Народ там крайне отсталый в развитии а правят балом те у коно пушка больше и кто ближе к ассадовскому режиму и иранским аятоллам....
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08.08.2022 23:22 Відповісти
який дебіл займався цим питанням..🤬
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08.08.2022 23:13 Відповісти
зебіли: арахамії з єрмаками. .
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08.08.2022 23:53 Відповісти
Ліван - це вассал Сирії. А Сирія - під рашкою. Отже - ГАРАНТОВАНИЙ слід кацапні.
Не хочуть українського зерна, дармоїди, то нехай їдять фініки та кокоси.
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09.08.2022 00:18 Відповісти
Ну,якщо судно було завантажене 5 місяців тому,велика вірогідність, що воно вийшло навіть з категорії "фуражне"
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09.08.2022 00:31 Відповісти
Зборище придурків зелених та посміховисько на весь світ, думаю особливо кацапи регочуть що є сил. Стільки слів, стільки відосиків і мордою в лайно!
Всі приложились - придуркуватий Кулеба, міністр інфраструктури Кубраков, стільки слів і заяв. Тому міністерству інфраструктури особливо не щастить, Міністри останні десятиріччя одні придурки, Остапи Бендери в Васюках.. То був скандальний Рудьковський, любитель повій, то Омельян будівник міжгалактичного гіперлупу, зараз цей Кубраков що завів схеми обдирання моряків переатестацією та постійними спробами провести знову корупційний техогляд під егідою свого міністерства. Техогляд який як 200% корупційний відмінив всім ненависний Віктор Федорович (досі йому за це велике дякую)
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09.08.2022 09:06 Відповісти
Хіба збіжжя ще належить українцям, що ви так розпереживались? Розповідали ж про викуп зернових зернотрейдерами або спекулянтами для продажу на інших ринках у декілька разів дорожче закупівельної ціни в українських фермерів
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09.08.2022 09:44 Відповісти
Була б загроза голоду - з руками (гвинтами корабля) відірвали...
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09.08.2022 10:16 Відповісти
кто там говорил что африка голодает?)))
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09.08.2022 10:47 Відповісти
Публіка трохи не в'їхала, - та Бєня-кукурузнік уже там, на причалі, - бере товар по бросовій ціні і штовхає по ринковій. Далі, - сойдьомся посрєдінє - навар пополам із зеленою кротофермою. - Кукурудза Вадатурського? Не захотів ділитись?
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09.08.2022 11:41 Відповісти
перемога зезезе
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09.08.2022 12:01 Відповісти
ну то нема ніякого голоду, значить

продайте єгиптянам, або якщо всі ситі - перетримайте його десь в Європі

восени ліванці заспівають геть іншу пісню... ну і ціну вже іншу їм дамо
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09.08.2022 12:44 Відповісти

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