Фінляндія повністю відмовитися від імпорту скрапленого російського газу

Міністерка у справах Європи й управління власністю Фінляндії Тютті Туппурайнен заявила, що фінська державна компанія Gasum повністю припинить імпорт скрапленого природного газу з Росії.

Про це повіомляє Helsingin Sanomat, передає Європейська правда.

"Імпорт СПГ з Росії повинен припинитися, оскільки Фінляндія і решта Європи повинні позбутися російської енергетики. Це бажання державного власника і це також було вказано у висновках Європейської Ради", – сказала Туппурайнен.

Росія припинила постачання трубопровідного газу Фінляндії ще у травні через відмову платити за газ у рублях, але постачання скрапленого природного газу досі триває.

Відповідно до санкцій Європейського Союзу, експорт до Росії технологій, пов’язаних із виробництвом СПГ, забороняється – натомість імпорт ніяк не регулюється.

При цьому СПГ-термінал у порту фінського міста Уура, куди зараз і приходить російський газ, на 51% належить російській компанії "Новатек", пов’язаній із підсанкційними російськими олігархами Лєонідом Міхєльсоном і Гєннадієм Тімченком. Решта 49% належать російському "Газпрому".

Газ, який надходить до терміналу Уура, фінський Gasum постачає також Швеції. Деякі місцеві компанії вже заявили про намір відмовитися від російського СПГ.

Раніше повідомлялося, щл Фінляндія орендувала плавучий LNG-термінал для відмови від російського газу.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.