Опалювального сезону в окупованому Маріуполі цьогоріч не буде, – мер

Російські окупанти не зможуть цього року розпочати та провести опалювальний сезон у Маріуполі.

Про це під час брифінгу повідомив очільник міста Вадим Бойченко, передає Інтерфакс-Україна.



"Не буде цього року опалювального сезону, тобто буде дуже холодно. Люди розуміють це. І тому ми бачимо зростаючу кількість тих, хто виїжджає у бік нашої держави", – зазначив він.



Окрім того, мер Маріуполя переконаний, що окупантам не вдасться забезпечити населення міста питною водою, а запас технічної із резервного сховища розрахований лише на дев'ять місяців.



"Не було і не буде (у період окупації, – ред.) якісної питної води. Де Маріуполь брав воду до війни? Джерело водопостачання міста Маріуполь – це Сіверський Донець. Вони (російські окупанти, – ред.) зруйнували цю мережу і відновити її неможливо. На це потрібно мільярди гривень і режим тиші, а його не буде. Де вони намагаються взяти сьогодні воду – це резервне сховище Старого Криму: там неякісна, технічна, вода та її обсяг, на жаль, лише на дев'ять місяців", – пояснив Бойченко.



Крім того, за його словами, зараз у місті зовсім не працює система водовідведення, а на відновлення мережі потрібно від півтора до двох років.



"Вони (російські окупанти - ІФ-У) дають електропостачання в місті, але у них немає розуму: замість 220 Вт дають 380 Вт, тому спалюють квартири і те майно, яке майже вціліло... До цього ще додається непрацююча система газопостачання", – додав він.

Як повідомлялося, у місті Слов’янськ Донецької області системи опалення ставляться на консервацію, а з багатоповерхових будинків зливається вода.

Як повідомлялося, із 11 серпня на території Донецької області починає діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів.

Нагадаємо, 2 серпня Кабінет міністрів доручив проводити обов'язкову евакуацію населення Донецької області до безпечних районів 13 областей.