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Молдова та Румунія домовилися про обмін електроенергією

электроэнергия

Оператори електроенергії з Румунії та Молдови Transelectrica та Moldelectrica підписали договір, який уможливлює обмін електроенергією між країнами.

Про це йдеться в повідомленні румунської компанії Transelectrica, передає Європейська правда.

"Transelectrica і Moldelectrica підписали договір, який дозволить визначати потужності для торгівлі електроенергією на міжсистемних з'єднаннях між Румунією та Республікою Молдова", – сказано в повідомленні.

Після підписання угоди починається процес узгодження технічних деталей і комерційних аспектів обміну електроенергією між Румунією та Молдовою.

"Таким чином, перші транзакції електроенергії між Румунією та Республікою Молдова, за оцінками, відбудуться в жовтні цього року", – розраховують у Transelectrica.

Раніше президентка Молдови Майя Санду заявила, що Молдова хоче купувати газ у Румунії, і важливо, щоб це стало можливим якнайшвидше.

У Румунії у свою чергу заявили про технічну готовніть постачати природний газ до Молдови.

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Молдова (585) Румунія (301) електроенергія (4285)


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