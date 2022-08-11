Молдова та Румунія домовилися про обмін електроенергією

Оператори електроенергії з Румунії та Молдови Transelectrica та Moldelectrica підписали договір, який уможливлює обмін електроенергією між країнами.

Про це йдеться в повідомленні румунської компанії Transelectrica, передає Європейська правда.

"Transelectrica і Moldelectrica підписали договір, який дозволить визначати потужності для торгівлі електроенергією на міжсистемних з'єднаннях між Румунією та Республікою Молдова", – сказано в повідомленні.

Після підписання угоди починається процес узгодження технічних деталей і комерційних аспектів обміну електроенергією між Румунією та Молдовою.

"Таким чином, перші транзакції електроенергії між Румунією та Республікою Молдова, за оцінками, відбудуться в жовтні цього року", – розраховують у Transelectrica.

Раніше президентка Молдови Майя Санду заявила, що Молдова хоче купувати газ у Румунії, і важливо, щоб це стало можливим якнайшвидше.

У Румунії у свою чергу заявили про технічну готовніть постачати природний газ до Молдови.