Суд зняв арешт з будівлі столичного ТРЦ Ocean Plaza росіян

Печерський районний суд Києва зняв арешт з будівлі ТРЦ Ocean Plaza та банківських рахунків її власника ТОВ "ІС Либідь".

Про це повідомляє liga.net із посиланням на відповідні судові ухвали від 2 серпня.

Так, суд вирішив, що накладений арешт унеможливлює здійснення господарської діяльності торговельного центру, який має понад 350 орендарів та 7 тис. працівників і забезпечує надходження до бюджетів різних рівнів близько 3 млрд грн на рік, а тому є надмірно обтяжливим та неспівмірним із завданнями кримінального провадження.

Водночас рішення суду забороняє "ІС Либідь" здійснювати видаткові операції за межі України, а також виплачувати дивіденди громадянам та юридичним особам іноземних держав та будь-які інші виплати на рахунки, які відкриті в іноземних банках, та рахунки нерезидентів України.

Раніше суд передав в управління АРМА арештовані корпоративні права товариств на понад 350 млн грн. Зокрема, йдеться про один з найбільших ТРЦ в столиці. Назву столичного ТРЦ в Офісі генпрокурора не уточнили, водночас, за даними ЗМІ, йдеться про Ocean Plaza.

Як повідомлялося, 27 липня стало відомо, що ТРЦ повністю припинило роботу. Про тимчасове закриття, зокрема, повідомляли кілька брендів та магазинів, які працювали на першому поверсі споруди. Водночас нещодавно з'явилася інформація, що Ocean Plaza все ж планує відновити свою роботу з 11 серпня.

Зазначимо, що ТРЦ Ocean Plaza закрито з початку війни, до останнього часу у ньому працював лише гіпермаркет "Ашан" та магазини по сусідству з ним. В Асоціації рітейлерів України припускали, що ТРЦ не може відновити роботу через своїх власників, пов’язаних з сім’єю російського мільярдера Аркадія Ротенберга. Співвласник ТРЦ Василь Хмельницький не виключав, що через це ТРЦ можуть націоналізувати.

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Формальним власником об'єкта є ТОВ "ІС "Либідь", створене у 2009 році та власником якого є Ocean Plaza Project (Кіпр).

Український бізнесмен Василь Хмельницький у 2019 році купив 33,5% у столичному ТРЦ Ocean Plaza. Він досі вказаний серед бенефіціарів ТОВ "ІС "Либідь". Водночас контрольна частка у компанії до 2018 року прямо належала Ігорю та Лілії Ротенбергам – дітям російського мільярдера з найближчого оточення Владіміра Путіна Аркадія Ротенберга. У грудні 2021 року цю частку переоформили на двох громадян Швейцарії.

ТРЦ Ocean Plaza по вул. Антоновича, 176 у Києві загальною площею 165 тис. кв. м відкрито у грудні 2012 року. Інвестиції склали близько $300 млн.