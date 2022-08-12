Чехія офіційно запропонує ЄС заборонити видачу віз для росіян

Міністр закордонних справ Чехії (яка нині головує в Раді ЄС) Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє AFP, передає Європейська правда.

"Повна заборона російських віз усіма членами ЄС може бути ще однією дуже ефективною санкцією", – йдеться в заяві Ліпавського, поширеній серед держав-членів ЄС.

Там зазначається, що Чехія винесе обговорення питання на неформальне засідання міністра закордонних справ, яке відбудеться у Празі наприкінці серпня.

"У час російської агресії, коли Кремль продовжує ескалацію, не може бути й мови про звичайний туризм для російських громадян", – наголосив Ліпавський.

Раніше він підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку запропонували деякі країни ЄС.

Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Раніше прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін виступила за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

Також повідомлялося, що Болгарія на невизначений термін зупиняє видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості.

До того посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії.