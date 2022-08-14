Судно Razoni з першим українським зерном прибуло до Сирії, – Reuters

Вантажне судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне, що перевозить українське зерно, яке стало першим судном, що вийшло з українського порту в межах так званого ’зернового коридору’, дійшло до сирійського порту Тартус.

Про це повідомили два джерела судноплавства, передає Reuters.

Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне відпливло з Одеського порту України 1 серпня відповідно до "зернової угоди" угоди між Україної та Росією, укладеної за посередництва ООН і Туреччини.

Вантаж із 26 тис. тонн кукурудзи спочатку призначався до Лівану, який переживає серйозну економічну кризу, яка призвела до відсутності продовольчої безпеки для приблизно половини його населення. Однак початковий покупець відмовився від доставки, і судно відпливло до Туреччини, пришвартувавшись у Мерсіні 11 серпня.

Коли наступного дня він знову відплив, транспондер не був увімкненим. Два джерела судноплавства, одне з них у Тартусі, підтвердили Reuters, що судно наближалося до північно-західного сирійського порту.

У посольстві України в Лівані поки не коментували пункт призначення судна.

Раніше повідомлялося, що Україна може позбавити Сирію доступу до українського експорту зерна в якості покарання за купівлю у росіян зерна, награбованого з окупованих територій нашої країни.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.

Наразі орієнтовна вартість викрадених РФ зернових та олійних культур в Україні оцінюється у понад $613 млн.