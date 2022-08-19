Фонд держмайна готує до приватизації 23 спиртзаводи та 3 хлібокомбінати

Фонд державного майна планує до кінця року підготувати до аукціонів з приватизації 23 спиртзаводи та 3 комбінати хлібопродуктів, які розміщені у безпечних регіонах.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що приватизація цих об’єктів, перш за все, сприятиме вирішенню питання продовольчої безпеки. У приватній власності вони можуть стати майданчиками для переробки та зберігання зерна, їхнє поновлення роботи також дозволить зберегти і створити робочі місця, наголошують у ФДМ.

Переважна більшість із указаних підприємств на сьогодні не працюють, але наявні інфраструктура, обладнання, виробничі потужності та складські приміщення дозволять відновити роботу у найкоротші терміни.

За словами виконувачки обов’язків очільниці Фонду держмайна Ольги Батової, перші 6 спиртових активів і 2 комбінати хлібопродуктів практично готові до виставлення на аукціони.

Як повідомлялося, починаючи з вересня уряд відновить приватизацію підприємств державної власності, що була призупинена на період воєнного стану.

Нагадаємо, що Фонд держмайна планує отримати від приватизації до кінця року від 600 млн грн до 1 млрд грн.