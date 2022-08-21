У парламенті Чехії підтримали ідею припинення видачі віз громадянам Росії

Голова сенатського комітету з питань зовнішньої політики, оборони та безпеки Павло Фішер та голова зовнішньополітичного комітету палати депутатів чеського парламенту Марек Женішек підтримали ідею зупинення країнами ЄС видачі віз усім громадянам РФ.

Про це пише Czech Radio, передає Європейська правда.

"Запросити візу та отримати можливість подорожувати до країн Шенгенського договору є привілеєм для громадян Росії, країни, яка займається військовою агресією та ядерним тероризмом на Запорізькій АЕС. Це ганьба, скільки грошей росіяни, чиє майно може мати кримінальне походження, витрачають на товари класу "люкс" у Берліні та Парижі. Я також вважаю ганебним, що деякі країни ЄС досі пропонують великим інвесторам із Росії отримувати громадянство чи посвідку на проживання. Це має припинитися! До речі, житло, в яке вони інвестували у Чехії, необхідно ретельно обкладати податками", – наголосив Фішер.

За словами сенатора, обмеження видачі віз росіянам – цілком закономірний крок. Фішер вважає, що росіяни, яким потрібна допомога, можуть просити у Чехії притулок чи міжнародний захист.

"Я виступаю за це давно. Це мало стати однією з перших санкцій. Абсурдно підтримувати вбивство жінок і дітей в Україні, а потім їхати розважатися в ЄС і сміятися з нас, які ми дурні", – прокоментував пропозицію про зупинення видачі віз Женішек.

Свою підтримку пропозиції висловила ще ціла низка чеських сенаторів та парламентарів.

Голова європейського комітету чеського парламенту Ондржей Бенешик виступив за введення в ЄС того ж режиму видачі росіянам віз, який діє в Чехії. Після вторгнення РФ в Україну Чехія повністю зупинила видачу росіянам короткострокових віз, за ​​винятком гуманітарних.

Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Раніше прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін виступила за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

Також повідомлялося, що Болгарія на невизначений термін зупиняє видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості.

До того посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії.